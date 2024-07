Kereszténygyalázás, lázálom, szellemes és nagyon nyitott – soha ennyi embernek nem volt véleménye egy olimpiai megnyitóról

Az olimpiák kivétel nélkül a legnézettebb sportesemények világszerte. Ilyenkor még az is képernyő elé ül egy meccs vagy futam erejéig, akit egyébként teljesen hidegen hagy a sport. Ez alól a nyitóünnepségek sem kivételek, sőt: a párizsi olimpia múlt pénteki, négyórás megnyitója minden idők nézettségét produkálhatta. Az eseményen fellépett Lady Gaga és Céline Dion is, de a nemzetközi sajtó nem miattuk vagy az elképesztő látvány, hanem az állítólagos kereszténygyalázás miatt hangos azóta is - a katolikus egyháztól a szélsőjobbig, Orbán Viktortól a hazai propagandasajtón át az elnémult köztévés riporterekig.

A ceremónia egyik jelenetében sokan Leonardo da Vinci Utolsó vacsoráját (vagy annak paródiáját) vélték felfedezni többen, amin Jézus a keresztre feszítés előtti utolsó vacsoráját fogyasztja el az apostolok körében, és bejelenti, hogy kész feláldozni magát az emberiség bűneiért. A bibliai jelenetben most viszont drag queenek, egy transznemű modell és egy meztelen, kékre festett férfi is feltűnt, ami megdöbbenést keltett katolikus egyházi körökben, mert az „a kereszténységen gúnyolódik”.

A jelenetet a katolikus egyház mellett keresztény-konzervatív és szélsőjobboldali politikusok is zászlajukra tűzték az elmúlt napokban:

„Üzenem a világ összes keresztényének, aki nézi a 2024-es párizsi olimpia nyitóceremóniáját, és sértve érzi magát az Utolsó vacsora drag queen paródiája miatt: ezzel nem Franciaország beszél hozzátok, csak egy baloldali kisebbség, ami bármilyen provokációra képes”

- reagált a megnyitóra az X-en Marion Marechal, aki a júniusi EP-választásokig a francia radikális Reconquête! párt alelnöke volt, és egyben a francia szélsőjobbot újra megteremtő Jean-Marie Le Pen unokája és a rivális Nemzeti Tömörülést vezető Marine Le Pen unokahúga. Voltak, akik ennél is indulatosabban reagáltak: Barbara Butch francia DJ és aktivista hétfőn közölte, hogy rendőrségi feljelentést tesz, miután több halálos fenyegetést is kapott azért, mert fellépett a megnyitón: Instagram-posztja szerint több követője is megfenyegette, hogy megerőszakolja, megkínozza vagy megöli, de kövérsége és feltételezett zsidósága miatt is támadások érik.

A magyar miniszterelnök olasz szövetségese, Matteo Salvini szerint az olimpia megnyitása „keresztények milliárdjainak megsértésével” igen „rossz indítás” volt.

Az ügyben a Francia Püspöki Konferencia is elmarasztaló közleményt adott ki, Emmanuel Macron elnök viszont megköszönte az „egyedülálló és varázslatos pillanatokat”.

A párizsi olimpia szervezői szerint a koreográfusoknak eszébe sem jutott Da Vinci festménye: a megnyitó estjén posztolt bejegyzésükben azt írják, „a görög Dionüszosz [az ünnep és a bor görög istene] interpretációja tudatosítja bennünk az emberek közötti erőszak abszurditását”. A hivatalos oldal ugyan nem írt arról, hogy ezzel szemben mi inspirálhatta a szervezőket, de a közösségi oldalakon terjedő posztok szerint sokkal inkább Johann Rottenhammer és Jan Bruegel Az istenek ünnepe című művét próbálhatták utánozni.