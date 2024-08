Milák Kristóf és a női kardcsapat is érmet nyerhet, Hámori Luca bokszmeccsére pedig az egész világ figyel majd

Magyar érmeket hozhat az olimpia nyolcadik napja.

Milák Kristóf 100 pillangón, női kardozóink a csapatversenyben nagy esélyesek.

Major Veronika sportlövőnk is szép eredményt érhet el.

De szurkolhatunk Valter Attilának, női kézilabdázóinknak és férfi vízilabdázóinknak is.

Hámori Luca bokszmeccsére pedig az egész világ figyel majd.

Csapatban javíthatnak dzsúdósaink (8 órától)

Dzsúdósaink egyéniben sokkal rosszabbul szerepeltek a hivatalos szövetségi elvárásoknál, Pupp Réka ötödik helyén kívül nem tudtak pontot szerezni. Mérlegükön a vegyes csapatversenyben javíthatnak. Ez a versenyszám Tokióban debültált, Magyarország azonban akkor még nem küldött csapatot.

photo_camera Pupp Réka (fehérben) Fotó: LUIS ROBAYO/AFP

A magyarok első ellenfele Olaszország lesz. A két csapat 6 összecsapást játszik egymással (férfi 73, 90 és 90+ kg, női 57, 70 és 70+ kg). A csapatverseny egyenes kiesés rendszerben folyik, az érmeket este osztják ki.

A csoport második helyéért játszanak női kézilabdázóink (9 órától)

Hollandia ellen utolsó csoportmeccsét játssza a női kézilabda-válogatott. A csapat eddigi 2 győzelmével, 1 döntetlenével és 1 vereségével már biztosan továbbjutott a negyeddöntőbe, a hollandok elleni meccsnek a végső csoporthelyezés a tétje. Ha győznek a magyarok, másodikok lesznek, ha döntetleneznek, harmadikok, ha pedig kikapnak, az angolai meccstől függően harmadikok vagy negyedikek.

Döntőzik sportlövőnk, Major Veronika (9:30)

Major Veronika első helyen jutott be a 25 méteres sportpisztoly kategória döntőjébe, miután a pénteki alapversenyben 592 körrel olimpiai csúcsot állított be. A 27 éves sportlövőnek ez a második versenyszáma a párizsi olimpián. Női légpisztolyban szintén megnyerte a selejtezőt, a döntőt azonban elrontotta, így csak nyolcadik lett. A fináléban ezúttal is hét riválisa lesz, célja a pont- és éremszerzés.

photo_camera Major Veronika Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Utolsó futamán evez Pétervári-Molnár Bendegúz (9:42)

A magyar csapat egyetlen evezőse, Pétervári-Molnár Bendegúz az egypárevezősök C-döntőjében vesz részt. Pétervári-Molnár Rióban 14., Tokióban 10. volt, ezúttal a 13-18. helyért száll versenybe. Negyeddöntős kiesése után azt nyilatkozta, túl régóta versenyez, ezért Párizs után egy évet kihagy, hogy felfrissülve kezdhesse majd a felkészülést a Los Angeles-i olimpiára.

Három magyar úszó a délelőtti előfutamokban (11 órától)

A délelőtti úszó előfutamokban három magyar lesz érdekelt. Senánszky Petra 50 méteres gyorsúszásban indul, ebben a számban idén lett Európa-bajnok. Senánszky a 4*100 méteres gyorsváltóval már szerzett egy hatodik helyet a párizsi olimpián, célja, hogy ezúttal is döntőbe jusson. Ha továbbjut az előfutamból, az esti programban ússza az elődöntőjét.

photo_camera Senánszky Petra Fotó: Maciej Kulczynski/MTI/MTVA

Férfi 1500 méteres gyorsúszásban Betlehem Dávid és Sárkány Zalán indul. Betlehem elsősorban nyíltvízi úszó, csapatban világbajnoki ezüstérme is van már. Miután a medencés- és a nyíltvizi úszás külön sportágnak számít, ő az egyetlen a magyar csapatból, aki két sportágban is versenyez az olimpián.

Sárkány harmadik versenyszámát teljesíti Párizsban. Korábban 400 méter és 800 méter gyorson is 14. lett. Legerősebb száma viszont az 1500 méter, amiben szeretne döntőbe kerülni. A finálét vasárnap este rendezik majd.

Kerékpár mezőnyverseny Valter Attilával (11 órától)

Erősebbik számában is rajthoz áll a legjobb magyar kerékpározó, Valter Attila. Eredetileg csak ebben a számban indult volna, de július 8-án kiderült, hogy az időfutamon is részt vehet. Azon végül a 22. helyezést szerezte meg. A 272 kilométeres mezőnyversenyben ott lesz Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel és Wout van Aert is, de Valter sem esélytelen. Ha kijön neki a lépés, pontot is szerezhet.

photo_camera Valter Attila Fotó: Dar Jaszin/MTI/MTVA

Újabb két futamot teljesítenek vitorlázóink (12 órától)

Érdi Mária és Vadnai Jonatán az ILCA (korábban Laser) hajóosztályban versenyez az olimpián. A világ- és Európa-bajnok Érdi 4 futam után a 24. helyen, az Eb-ezüstérmes Vadnai pedig a 17. helyen áll. Összesen 11 futamot rendeznek, augusztus 5-ig naponta kettőt, majd 6-án a legjobb tíz versenyzőt felvonultató éremfutamot. Érdi és Vadnai szombaton ötödik és hatodik futamát teljesíti.

A szakág első olimpiai érméért küzd a női kardcsapat (13 órától)

Eddigi legnagyobb eredményéért, az olimpiai aranyéremért küzd szombaton a magyar női kardvívás aranygenerációja. A Battai Sugár, Márton Anna, Szűcs Luca, Pusztai Liza összeállítású csapat kétszeres világbajnokként a verseny egyik legnagyobb esélyese. A csapat 13 órakor kezdi a Japán elleni negyeddöntőjét. Az elődöntőket délután, a döntőt pedig este 8-tól rendezik. Női kardban még sosem nyert olimpiai érmet Magyarország, így történelmi eredményt érhet el a csapat.

photo_camera Márton Anna és Pusztai Liza Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Továbbjutásért játszanak férfi vízilabdázóink (15 órától)

Ausztrália ellen negyedik csoportmeccsét játssza a férfi vízilabda-válogatott. A magyar csapat Franciaország és Japán legyőzése, valamint a Spanyolországtól elszenvedett vereség után 6 ponttal áll a csoportban. Ugyanannyival, mint a Szerbiát nagy meglepetésre megverő Ausztrália. A negyeddöntőbe négyen jutnak be a hatfős csoportból, így a magyar csapat győzelmével bebiztosíthatja a továbbjutást.

A bokszmeccs, amire az egész világ figyel (17:22)

Hámori Luca az algériai Imane Heliffel bokszol a 66 kilogrammos súlycsoport negyeddöntőjében. A mérkőzésre az egész világ figyelni fog, miután Helif olimpiai részvétele sosem látott vitát indított el.

photo_camera Imane Helif Fotó: MOHD RASFAN/AFP

Az algériai sportoló a tavalyi világbajnokságon magas tesztoszteronszintje miatt nem indulhatott el, Párizsban viszont engedték nevezni. Elsőkörös ellenfele kevesebb mint 1 perc alatt feladta ellene a mérkőzést. A körülötte kialakult helyzetet ebben a cikkben foglaltuk össze.

Milák Kristóf aranyért úszik (20:30)

Újabb magyar éremért szoríthatunk az esti úszóprogramban. Milák Kristóf a 100 méter pillangó döntőjében versenyez, ahová a legjobb idővel jutott be. Ebben a számban Tokióban ezüstérmet szerzett, ezúttal egyértelműen az arany a célja.

photo_camera Milák Kristóf Fotó: IMAGO/Eibner-Pressefoto / Jo Kle/IMAGO/Eibner via Reuters Connect

Milák 200 méter pillangón csak második lett a franciák szupersztárja, Léon Marchand mögött, így extra motivációval vág neki a 100 méter döntőjének. Ebben a számban még sosem nyert magyar férfi úszó aranyat, Milák lehet az első. A döntő 20:30-kor kezdődik.

A szerkesztő speciális ajánlata: női 100 méteres síkfutás

Bár Armand Duplantis rúdugró selejtezője és a férfi 100 méteres síkfutás előfutama sem rossz, a legizgalmasabbnak a női 100 méteres síkfutás döntője ígérkezik. A legnagyobb esélyes a szám budapesti világbajnoka, az amerikai Sha’Carri Richardson, de nagy valószínűséggel ott lesz a döntőben a 100 méter királynője, a jamaikai Shelly-Ann Fraser-Pryce is.

photo_camera Sha'Carri Richardson a 2023-as budapesti világbajnokságon Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Fraser-Pryce az elmúlt négy olimpián érmet szerzett a versenyszámban, 2008-ban és 2012-ben ráadásul aranyat. A 100 méter elődöntőit 19:50-től, a döntőt 21:20-tól futják.

Az elődöntőben érdekelt lesz Takács Boglárka is, aki országos csúcsot futott az előfutamban.