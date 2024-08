Major Veronika sportlövőnk bronzérmes, Milák Kristóf és női kardcsapatunk is érmet nyerhet

Elkezdődtek a női tollaslabda egyéni negyeddöntői. A napot a világbajnoki címvédő, első kiemelt dél-koreai An Se-Young mérkőzése indította. A meccset ellenfele, a japán Akane Jamagucsi kezdte jobban, az ötödik kiemelt kisebb meglepetésre elhozta az első szettet. An Se-Young viszont bravúros módon meg tudta fordítani a mérkőzést, 15-21, 21-17, 21-8 arányban legyőzte a japánt. A dél-koreai játékos így pályafutása során először jutott be az olimpiai elődöntőbe.

photo_camera An Se-Young Fotó: LUIS TATO/AFP

Hamarosan következik a másik három negyeddöntő, pályára lép majd az olimpia legnagyobb esélyese, a spanyol Carolina Marín és a tokiói bajnok Csen Jüfej is.