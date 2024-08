Vas Blanka és Halász Bence akár érmet is hozhat vasárnap, a férfi kézisektől óriási bravúr kellene

Valódi magyar aranyeséllyel nem számolunk vasárnap, de az érem nem lehetetlen

Vas Blanka bravúrral odaérhet országúti kerékpárban

Halász Bencétől kalapácsvetésben ez nem is lenne meglepetés

A férfi kézisek kiesnek, ha nem verik a franciákat

A nőknek pedig a könnyebb ág miatt kellene az ausztrálokat

Teniszben jön a Djokovics-Alcaraz döntő

A 100 után 200 méteren is csúcsdöntésre megy Takács Boglárka (11:27-től)

A 22 éves Takács 60 év után az első magyar női sprinterként futhatott szombaton száz méteren olimpiai elődöntőt, miután a selejtezőben egy századdal megdöntötte a magyar csúcsot is. Ha maradt benne hiányérzet, azt belepakolja a vasárnapi selejtezővel induló 200-ba, ígéri, és ott is próbálja folytatni az országos csúcsdöntést. Bravúrral ebben a számban is továbbjuthat. A másik délelőtt fellépő atlétánk a szombathelyi dobóiskolából jövő Gyurátz Réka, ő nem számít döntőesélyesnek a női kalapácsvetés selejtezőjében.

A vitorlázó Vadnai beszállhat az érmekért folyó versenybe (12 órától)

Nem indultak túl jól az első futamok az előzetesen éremesélyesnek is gondolt vitorlázóinknak, de a férfiaknál Vadnai Jonatán folyamatosan javul, most már a nyolcadik összetettben. Ha az időjárás engedi, vasárnap újabb két futam jön, ő stalibizálhatja a helyét az éremfutamhoz szükséges első tízben, de akár közelebb kerülhet a dobogósokhoz is. A nőknél szintén a dinghyben versenyző Érdi Máriának már nem megy ilyen jól: bár ő világbajnokként deklaráltan aranyért jött, mint kiderült, sérülten versenyez, csak a 25. Bár még a feladás is megfordult a fejében, most már csak azért is végigcsinálja az olimpiát.



Vas Blanka hozhatja az újabb bicajos bravúrt (14 órától)

photo_camera Vas Kata Blanka Fotó: mob.hu

Szombaton Valter Attila elképesztő volt, negyedik lett országútiban, a nőknél a sokoldalú Vas Kata Blanka folytathatja. Ő Tokióban mountain bike-ban lepett meg mindenkit, és lett olimpiai negyedik, ugyanitt Párizsban a 10. helyen végzett. Időközben azonban már az országúti kerékpározás lett a fő szakága, U23-as világbajnok, Giro-szakaszgyőztes, a most kijelölt pálya pedig saját bevallása szerint kifejezetten fekszik neki. Az országúti kerékpározásban sok esélyes van, de remélhetőleg ő is közéjük tartozik, bármi lehet.



A nők állhatnak bosszút Ausztrálián (14 órakor)

A szombati után ma újabb kemény magyar-ausztrál összecsapás jön pólóban, ezúttal a nőknél, és nagyon kellene a győzelem. Bár a Kanada és Kína elleni győztes meccsel már továbbjutottak, ahhoz, hogy a negyeddöntőben elkerüljék a világ legjobbjának számító amerikaiakat, a csoportelső Ausztráliát verni kellene. Nem lesz könnyű, de ezen múlhat, hogy utána valódi éremesélyesként beszélhetünk-e majd a nő vízilabda-válogatottról, vagy sem.



A házigazda ellen próbálják meg a csodát a férfi kézisek (16 órától)

photo_camera Az utolsó másodperces góllal elvesztett magyar-norvégon. Damien MEYER / AFP

Nagyon nem ezt szerettük volna, de az utolsó csoportmeccsen múlik a magyar továbbjutás férfi kézilabdában, és nem mi vagyunk az esélyesek. Az utolsó csoportkör előtt kieső helyen állunk, csak győzelemmel mehetnénk tovább. A franciák is váratlanul gyengén szerepelnek idáig, de egy ponttal előttünk vannak. A magyar válogatott több poszton is cserélt a kulcsfontosságú meccs előtt, de piszok nehéz lesz.



Betlehem Dávid döntőt úszik a leghosszabb távon (18:36-kor)

photo_camera Betlehem Dávid Fotó: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Egy magyar érdekeltség lesz a medencés úszás utolsó napján: az alapvetően hosszútávúszó, ott éremesélyes Betlehem Dávid 1500 méteren új magyar csúccsal jutott be a döntőbe. Ezt akár tovább faraghatja, különben pedig nézhetjük, hogy Léon Marchand megszerzi-e esetleg az ötödik aranyát is a francia vegyesváltó tagjaként.



Este éremesély atlétikában (19:13-tól)

Két magyarért lehet majd szurkolni az esti műsorban atlétikában. 400 méteren Molnár Attila még csak most kezd, és lehet bízni a továbbjutásában az elődöntőbe. Ilyen sem volt évtizedek óta, hogy egy magyar középtávfutó olimpiai döntőről álmodozhasson, de most nála ez is benne van.

Kalapácsvetésben viszont Halász Bence már most éremért lép a dobókörbe. A tavalyi, budapesti vb bronzérmese hatodikként jutott döntőbe a pénteki selejtezőből, és saját bevallása szerint is éremre megy.

+1: Djokovics-Alcaraz álomdöntő férfi egyesben (déltől)

Az igazi persze a Nadal-Djokovics lett volna, de a szerb nagyon simán verte a spanyol legendát még a második fordulóban. A döntőre így maradt a kétszeres wimbledoni visszavágónak is mondható Djokovics-Alcaraz, és azért ez még mindig a tűrhető kategória. Djokovicsnak salakon kellene meglepnie a fiatal spanyolt, nem ő számít az esélyesnek, de Djokovics az Djokovics. A döntő az olimpia egyik legnézettebb eseménye lesz.