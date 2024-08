Nagy Márton vagy nem tud számolni, vagy nem érdekli a valóság, esetleg egy román gazdasági adatot nézett

Hatodik hónapja töretlen a fogyasztás bővülése: júniusban újabb jelentős növekedés a kiskereskedelmi forgalomban

– ezzel a címmel adott ki közleményt a Nemzetgazdasági Minisztérium kedd délelőtt. Nem sokkal azután, hogy a statisztikai hivatal közölte: idén júniusban a májusihoz képest 0,1 százalékkal csökkent, de a pocsék, 7,8 százalékos visszaesést hozó tavaly júniusihoz képest is csak 2,6 százalékkal nőtt éves alapon a kiskereskedelmi forgalom.

De azzal is eldicsekszik a minisztérium, hogy

ha az egész első félévet nézzük, akkor még ennél is nagyobb a növekedés: „az idei év január-júniusában a kiskereskedelmi forgalom volumene a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,7 százalékkal haladta meg az előző év első hat hónapjában mértet”,

illetve azt az örvendetes tényt sem felejtik el aláhúzvakiemelvenyomatékosítva megjegyezni, hogy „csak az élelmiszer jellegű vegyes üzletekben több mint 594 milliárd forintot költöttek a családok, azaz mintegy 20 milliárd forinttal többet, mint tavaly júniusban”.

Siker, siker, siker, nemdebár? Sajnos nem. Hiszen például Virovácz Péter, az ING szakértője a KSH-adatokról szóló elemzésében azt írta: „mélyen a piaci várakozások alatt teljesített az ágazat (…) két hónapja lényegében stagnál az értékesítés volumene”. A közleményből úgy tűnik, hogy a nemzetgazdasági miniszternek vagy minisztérium közleményíró szakcsoportjának sajnos vagy a matekkal és/vagy szövegértéssel, vagy a valósággal vannak súlyos problémái, ha ezeknek a számoknak örülni tud/nak.

Menjünk sorban az adatokon! Az idén júniusi 2,6 százalékos növekedés valóban nem rossz – de egy szörnyű bázis az alapja. A tavalyi 7,8 százalékos visszaesés után 2,6 százalékot növekedni, az smafu. Az valójában azt jelenti, hogy a tavalyelőtti, inflációs válság előtti szintnek még mindig csak a 94,6 százalékán van a kiskereskedelmi forgalom. A visszaesésnek tehát csak a harmadát sikerült lefaragni.

A féléves adatot nézve még rosszabb a helyzet. A tavalyi első félév ugyanis 10,3 százalékos visszaesést hozott, ha onnan 2,7 százalékot sikerült nőni, akkor még csak a 2022-es, válság előtti szint 92,12 százalékán vagyunk. Féléves szinten tehát a visszaesésből alig jött vissza valami. Arról az apróságról már nem is beszélve, hogy ha az egész félév 2,7 százalékos, ezen belül a június csak 2,6 százalékos növekedést hozott, akkor a tendencia ráadásul romló.

Továbbmenve a közleményen: az 594 milliárd persze jól hangzik, de mit is jelent az, hogy „mintegy 20 milliárddal” több a tavalyinál? Azt, hogy ezek szerint ez az összeg tavaly nagyjából 574 milliárd volt, vagyis

egy év alatt nagyjából 3,48 százalékos a növekedés. Abban a júniusban, amikor az infláció 3,7 százalék volt – tehát reálértéken kevesebbért vásároltunk, mint tavaly.

Arról már nem is beszélve, hogy ha nem ezt a kiragadott számot nézzük, hanem a teljes kiskereskedelem folyó áras költését, ami a tavalyi 1560 után idén 1611 milliárd volt, még rosszabb a helyzet, így ugyanis már csak 3,3 százalékos a növekedés, reálértéken tehát még nagyobb a visszaesés – persze valószínűleg az a kiragadott érték volt a legjobb értelmezhető adat.

Szóval Nagy Mártonék arra büszkék, hogy az inflációs hatást is figyelembe véve kevesebbet költöttünk a boltokban, mint egy éve, és arra, hogy a tavalyi visszaesésnek csak mintegy egyharmadát sikerült ledolgozni idén, ráadásul abban is romló tendencia látható. Ahogy a címben is írtam: vagy nem tudnak számolni, vagy nem érdekli őket a valóság. Vagy azt a gazdasági adatot nézték, ami szintén kedden jelent meg, és ami szerint a 2,6 százalékos magyarral szemben a román kiskereskedelem forgalma 8,1 százalékkal nőtt júniusban.