Rasovszky Kristóf: Számítottam arra, ha tudok vezetni a verseny nagy részében, akkor nagy baj nem lehet

„Nagyon nehéz volt, de készültünk erre, edzettünk a Dunában, ami nagyon felkészített minket arra, ami vár itt. Tegnap láttuk a lányok versenyét, számítottam arra, ha tudok vezetni a verseny nagy részében, akkor nagy baj nem lehet” – mondta az M4 Sportnak Rasovszky Kristóf, a 10 kilométeres nyíltvízi úszás friss olimpiai bajnoka.

photo_camera Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

Úgy volt vele, ha az ötödik kör után a hatodikban leér elsőnek, és a bolyánál elsőnek odaér a falhoz, akkor talán nagy gond nem lehet és nem előzik meg hárman. „Megvolt a kellő erő ahhoz, hogy tudjam tartani a pozíciómat, úgyhogy bíztam benne, ha odáig nem történik nagy gond, akkor már nem is fog”.

Ahogy Fábián Bettina a tegnapi 5. helye után, úgy Rasovszky is kiemelte, hogy sokat segített a taktikában, hogy a Dunában edzettek. „Azt tudtuk a Dunából, hogy a folyó nyilván középen folyik a leggyorsabban, úgyhogy lefele minél közepebbre kell jönni, és az első meg a második kör után látszott, hogy ez lesz a jó irány, hiszen mindkétszer ott tudtam elmenni német versenyző mellett, és beállni az élre.”

Arról is beszélt, hogy a világ küldött neki jeleket a verseny előtt. „A 19-es számot kaptam, és ami óta házas vagyok, egyre jobban hiszek a számmisztikákban is, 19-es gyakorlatilag a győzelem, a siker száma. Ez jó volt kezdésnek”. Csütörtökön a nőknél Sharon van Rouwendaal nyert, úgy, hogy Tokióban második lett, majd megnyerte Dohában a világbajnokságot, ahogy Rasovszky is.

„Ezek után elég magabiztosan jöttem ide ezek után, hogy talán ez nem véletlen. Egy üzenet volt, hogy meg lehet csinálni”

– mondta Rasovszky.

photo_camera Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

„Nekem felér egy arannyal, hogy a Kristóffal lehetek egy dobogón, hihetetlenül örülök neki, hogy ilyen jó barátok vagyunk, és most együtt hallgatjuk a Himnuszt. Büszke vagyok magunkra”

– mondta a verseny után szintén az M4 Sportnak Betlehem Dávid, aki a harmadik helyet szerezte meg.

Azt mondta, sokat készültek a versenyre, de az olimpia mindig más, mint a többi úszás. „Itt nem az van, hogy jó, akkor most beengedlek a fordulóba, itt ment az adok-kapok, nekem is párszor oda kellett rúgnom valakinek, mert tényleg azért voltak durva szituációk” – mondta, hozzátéve, hogy a végén is neki is igazságtalannak kellett lennie az olasz versenyzővel szemben, párszor odaütött a kezére és blokkolta. „De ez a taktika része, amit ugyanúgy megcsinált volna más is ellenem.”