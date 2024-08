Kubai kémbázisokról figyeli Kína, hogy mi történik az Egyesült Államokban

Mára az elemzők többsége egyetért abban, hogy az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen egymás legnagyobb riválisának tartják egymást. A világ vezető hatalmának pozíciójáért folytatott harc egyik legizgalmasabb, a mindennapi emberek számára mégis legláthatatlanabb területe a hírszerzés. Időről időre erről is hallani ezt-azt, de a lényeg a legtöbbünk elől elzárva zajlik.

A Biden-kormányzat már tavaly nyilvánosságra hozta, hogy Kína több kémlétesítményhez hozzáfér Kubában. Bár a kínaiak kubai tevékenységét döntően homály fedi, a Center for Strategic and International Studies (CSIS) kubai műholdképeket elemezve mutatta be, melyek lehetnek azok a titkos bázisok, ahonnan a kínaiak figyelemmel tudják kísérni, mi történik az Egyesült Államokban

Minden szempontból ideális

Bár elsőre meglepőnek tűnhet, hogy egymásra talált Kuba és Kína, ha vetünk egy pillantást a térképre, könnyű megérteni, miért ideális a szigetország egy – vagy jelen esetben több – ellenséges kémközpont fenntartására. Alig több mint 160 kilométerre fekszik Floridától, ez megfelelő távolság ahhoz, hogy figyelemmel lehessen innen kísérni a térségben zajló érzékeny kommunikációt és a történéseket, beleértve az amerikai hadsereg egységeinek mozgását is.

Florida nem az ott nyaraló gazdag nyugdíjasok miatt érdekes a Kubából érkező fürkész kínai tekintetek és fülek számára: az Egyesült Államok délkeleti partvidékén egymást érik a katonai bázisok, parancsnokságok, űrközpontok, katonai tesztközpontok, a teljesség igénye nélkül a lenti térképen látható néhány.

Kuba földrajzi elhelyezkedése és a Peking számára fontos kommunista berendezkedése a csillagok szerencsés együttállását jelenti. Kínának egyértelmű politikai és ideológiai motivációi vannak arra, hogy életben tartsa a világ kevés megmaradt kommunista kormányát. Az ottani érdekei egyértelműen stratégiai jellegűek is, hiszen Kuba tényleg kőhajításnyira van az USA-tól.

Az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzési Igazgatójának Hivatala 2024 februárjában kiadott egy nem titkosított anyagot, ami Kubát azon országok egyikeként sorolja fel, ahol Kína katonai létesítményeket kíván létrehozni.

Bár Kína rövid távon valószínűleg nem fog jelentős támadó képességek megteremtésére törekedni a szigeten, ottani jelenlétének fokozatos bővítése állandó aggodalomra ad okot az Egyesült Államoknak és regionális szövetségeseinek.

Kell a kínai segítség, mint egy falat kenyér