A Német Autóipari Szövetség szigorúbb törvényeket akar, hogy több klímabarát üzemanyag legyen a piacon

A Német Autóipari Szövetség (VDA) felszólította a politikusokat, hogy szigorúbb követelményeket írjanak elő a klímabarát üzemanyagok gyártásának előmozdításáért.

A VDA szerint a 2045-re klímasemleges közúti közlekedéshez vezető utat az ásványolajiparra vonatkozó szigorúbb követelményekkel is biztosítani kell. Az EU-ban tavaly év végén elfogadott megújuló energiaforrásokról szóló irányelv (RED III) a VDA szerint nem elég ambiciózus, a német kormánynak szigorítania kell annak törvénybe ültetését.

„A politikusoknak ösztönzőket kell létrehozniuk a megújuló energiaforrások felfuttatására, és ezzel biztosítani és ösztönözni a beruházásokat” – magyarázta Hildegard Müller, a VDA elnöke. A VDA azt szeretné elérni, hogy az elektromos autók mellett olyan üzemanyagok, mint a bioüzemanyag és az e-üzemanyagok is megfelelő mennyiségben kerüljenek a piacra, hogy a meglévő, belső égésű autókból álló flották klímabaráttá váljanak.

Mert még ha a német kormány 2030-ra el is érné a 15 millió elektromos autóra vonatkozó célt, akkor is 40 millió benzin- vagy dízelmotoros autó maradna. Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója nemrég ezt követelte: „Ahogy a politikusok az autóipartól az elektrifikációt követelik, úgy az üzemanyagipartól is meg kellene követelniük, hogy CO₂-mentes elektromos áramot, hidrogént és CO₂-semleges üzemanyagokat is kínáljon.”

A RED III hosszú távú célja, hogy 2050-re minden ágazatban teljesen átálljanak a megújuló energiákra. Németország ezt 2045-re szeretné elérni, de a VDA attól tart, a 2030-ra kitűzött első mérföldkövek nem teremtenek elég ösztönzést a kőolajiparnak, hogy beruházzon a klímabarát üzemanyagok előállításába.

Az EU célkitűzése szerint 2030-ra a megújuló energiaforrásoknak legalább 29 százalékos arányt kell elérniük. Németország már döntött egy 25 százalékos csökkentési kvótáról, a VDA ehelyett 35 százalékot tart szükségesnek. Az EU-s szabályozás emellett 5,5 százalékos kvótát ír elő a bioüzemanyagokra és legalább 1 százalék szintetikus üzemanyagot, amit a gyártóknak kell szállítaniuk. Ez utóbbinál a VDA legalább 5 százalékot kér.

További időközi célokat is meg kell határozni, hogy 2035-ig 60 százalékkal, 2040-ig 90 százalékkal, 2045-ig pedig 100 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása: 2045-től a klímavédelem érdekében a német benzinkutakon nem szabadna többé fosszilis üzemanyagokat árusítani – véli a VDA. (Süddeutsche Zeitung)