Leállt a WhatsApp és a Telegram Oroszországban

Legalábbis a Downradar szerint augusztus 21-én a Telegram „meghibásodott”, de nemcsak Oroszországban, ugyanis Kazahsztánban és Üzbegisztánban sem működik az oldal a Downdetectoron olvasható kommentek szerint. A Meduza azt írja, a Telegram-felhasználók szerint Moszkvában az alkalmazás csak akkor működik, ha a VPN be van kapcsolva. De probléma van Oroszországban a WhatsApp működésével is, vagyis valószínűleg mindkét alkalmazást elkezdték blokkolni az országban.

Oroszországi felhasználók egyébként a Wikipedia oldalával kapcsolatban is problémákról számoltak be, de gondok vannak a Skype-pal, a Steammel és a Discorddal is. (Meduza)