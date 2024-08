Szaúd-Arábiába igazolt Orbán kedvenc kapusa

„Kapuskérdés. Dibusz vagy Gulácsi?” – tette fel a kérdést Orbán Viktornak a Mandiner néhány nappal a nyári foci-Eb kezdete előtt. A miniszterelnök nem várt választ adott: „Szappanos. Mindhárman nagyon jó kapusok, bármelyiket választja a mester, nem nyúl mellé. Az én szívemhez Szappanos áll a legközelebb, az én fiatalkoromban az volt a jó kapus, akitől félni kellett. A háromból én leginkább Szappanostól félnék, ha centert kellene játszanom.”

Szappanos Pétertől eddig az NB I. csatárai féltek, mostantól a szaúdi milliárdos liga csatárai csinálhatják össze magukat. Hiába játszanak olyan nevek a bajnokságban, mint Cristiano Ronaldo vagy Karim Benzama, klubjában, az al-Fatehben ilyen sztárok nincsnek, kis túlzással ő lesz a legismertebb játékos ott.

photo_camera Szappanos a Larnaca elleni nyári meccsen Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A legdrágább játékos a 4 millió eurós örmény-argentin Lucas Zelarayán, akinél értékesebb futballista még az NB I.-ben is van. A fizetés persze nyilván magasabb lesz, nem mintha idehaza olyan rosszul lehetne keresni, az átlagfizetés ugyanis 4,5 millió forint a magyar első osztályban.

Szappanos már a Paks csütörtöki csehországi Konferencia-liga selejtezőjén sem lépett pályára. A 33 éves játékos most először próbálja ki magát külföldön. Nagy kérdés, hogy a válogatott keretbe be lehet-e kerülni Szaúd-Arábiából, még ha csak harmadik számú kapusnak is.

Nem tudni, Orbán mit szól kedvenc kapusa eligazolásához. Egy biztos, az annak idején az Egyesült Arab Emírségekben futballozó Dzsudzsák Balázst a miniszterelnök 2017-ben ezekkel a szavakkal akarta hazacsábítani: „Hazajöhetne, nem tudom, mit keres az araboknál, már most volt kint eleget.”

A beszélgetés után Dzsudzsák még három évig odakint maradt.