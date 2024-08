Vitézy Dávid feltette a kérdést: a fejessaláta vagy Lázár szavatossága tart tovább?

Nem kellett hozzá nagy jóstehetség, hogy a Claudiopolis InterCity vasárnap esti Keleti pályaudvari kisiklása után Vitézy Dávid hamarosan újabb, Lázár Jánost felkérdező poszttal jelentkezik. Ahogy történt az szombaton, amikor a dél-balatoni vonatközlekedés bénult meg egy síntörés miatt.

„Nos, vajon a fejessaláta tart-e tovább?” – kezdte posztját Vitézy, utalva Liz Trussra, a volt brit miniszterelnökre, aki mindössze 45 napig volt hivatalban, így elvesztette a versenyt egy fejessalátával szemben. Lázár ugyan ennél már régebb óta építési és közlekedési miniszter, de egymást érik a vasúti üzemzavarok, gigakésések, felelőssége így megkerülhetetlen. Ezt amúgy Lázár sem vitatja, augusztus 16-i sajtótájékoztatóján ő maga mondta: „Persze, miniszter vagyok, 1848 áprilisa óta egy miniszternek felelőssége van mindenben.” Kérdés, mikor jön el az idő, amikor vállalja is ezt a felelősséget.

De vissza Vitézy posztjához:

„Természetesen senki nem tudhatja még, hogy mi történt pontosan a Keletiben ma este, és mi okozta a kolozsvári InterCity kisiklását – írta. – Az viszont biztos, hogy sokkal nagyobb baj is lehetett volna ebből, ha a két vonat össze is ütközik a kisiklás következtében - ez nem perceken, hanem csak másodperceken múlt. Az biztos, hogy itt most a cinikusan vigyorogva másokra mutogatás, beszólogatás és a klímaváltozásra hivatkozás kevés lesz.”

Az egykori közlekedési államtitkár, akinek feladatai 2022-ben az őt egy sötét szobába kívánó Lázárhoz kerültek, posztját úgy folytatta, hogy „mindhárom budapesti fejpályaudvar és az oda vezető vasúti infrastruktúra rémes állapotban van, ezért is született két éve a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia és abból számos beruházás terve.” Lázár szerinte ennek ellenére leállította az összes előkészítés alatt álló budapesti vasúti beruházást, pedig ezekre még uniós pénz is lett volna.

A járművekről azt írta, hogy „a képeken jól láthatóak az InterCity-be sorolt piros csíkos, 52-54 éves fapados, klíma nélküli személykocsik”. Az új InterCity-flotta beszerzéséről a kormány szerinte 2022 nyarán döntött, majd jött Lázár, aki egyik első miniszteri lépésével ezt visszavonta a mozdonybeszerzéssel együtt.

photo_camera A piros csíkos, 52-54 éves úgynevezett IC-kocsik Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/MTVA

„Szóval, bár a mai baleset okait nem tudjuk, de akár a pálya, akár a jármű meghibásodása okozta a kisiklást, bőven van nem csak elvont politikai, de közvetlen döntéshozói felelőssége is a közlekedési miniszternek - hiszen nem enyhítette, hanem minden lépésével csak mélyítette a magyar vasút egyre súlyosabb válságát az elmúlt időszakban” – írta Vitézy.