Donald Trump 1500 dolláros áron piacra dobja az öltönye egy-egy darabkáját

Újra megvásárolhatóak a korábbi amerikai elnök, Donald Trump NFT kártyái, de a merchandise-biznisz most szélesebb körű, mint korábban, számos újdonságokat hozott.

Az igazán spúr rajongók 99 dollárért vehetik meg a Trumpot ábrázoló digitális NFT-ket, van táncolós és pajzsot tartó is. (Az NFT nem helyettesíthető tokent jelent magyarul, egy blokklánc alapú, egyedi digitális alkotás, amit egyfajta kriptovalutaként is lehet használni. Trump a korábbi kiadásokkal már dollármilliókat keresett, igaz azóta nem pörög annyira ez a biznisz.)

De aki úgy érzi, hogy egy jó Trump-mörcs bármi pénzt megér, az sokkal nívósabb ajánlatok közül válogathat.

Például ha annyira szuverén miniszterelnökök vagyunk, hogy még az európai uniós elnökségünk szlogenjével is Trumphoz dörgölődünk, akkor elkölthetünk 1485 dollárt (nagyjából 520 ezer forintot) egy fizikai kártyára Trumpról, amihez egy kis öltönyfecni is van, méghozzá abból az öltönyből, amit a Bidennel folytatott vita során viselt. Ebben a csomagban még három pár trumpos sneakert is kapunk, arany és ezüst színben. Hogy készpénzzel lehet-e fizetni értük, azt nem tudjuk.

Ha valakinek nem lenne elég a volt elnökből csak egy öltönydarab, akkor 7425 dollárért (nagyjából 2,6 millió forint, Orbán havi fizetéséből két ilyen is kijönne) vehet NFT-csomagot. Ebben az esetben meghívást kap Trump privát floridai klubjába, ahol közösen vacsorázhat egy térben a republikánus elnökjelölttel.

És még ennél is van feljebb. Ha valaki 24 750 dollárért (8,7 millió forint, ez már több a kormányfői fizetésnél, de hátha a veje kipótolja) vásárol Trump-kártyákat, akkor „ultra VIP vacsorát” kap a gálaesten, amire magával viheti egy barátját is. A csomag csúcsa pedig az, hogy a vacsorát megelőzően, privátban koktélozhat Donald Trumppal. Mármint úgy privátban, hogy azzal a többi 48 emberrel együtt, akik szintén beruháztak erre az ultra exkluzív csomagra.

