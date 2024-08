A Madách Imre Gimnázium leváltott igazgatója: „Nem a tények számítanak, hanem a botrány és a precedens”

Luther Márton esetéhez hasonlította a helyzetét utolsó igazgatói Facebook-bejegyzésében Mészáros Csaba, a Madách Imre Gimnázium igazgatója, akit azután mentettek fel az intézmény éléről, hogy az iskolában úgy döntöttek, nem veszik el a diákoktól a mobiltelefonokat. Ahogy Luther szembesítette a hatalmat azzal, hogy a hivatkozott keresztényi értékek és a működés nincs összehangban, úgy Mészáros sem tehetett másként, „mert amit eddig képviseltem, hiteltelenné vált volna a hatalom nyomására”.

photo_camera Spontán tüntetés szerda este a Madách Imre Gimnáziumnál Fotó: Kristóf Balázs/444

Mészáros szerint azok a médiumok robbantották ki a felmentésével járó helyzetet, akik a Madách augusztus 19-ei közleményét 26-án szemlézték. „Mert Maruzsa államtitkárnak augusztus 22-én már elmondtam, hogy ezt a közleményt már kitettük. Akkor (és később sem) neki nem volt ellenvetése, mert »milyen mesteri a rendelet, hogy ezt is engedi.« Ha nincs a médiafelhajtás, nem mentettek volna fel. Mert nem a tények számítanak, hanem a botrány és a precedens.”

A Belügyminisztérium lapunknak korábban azt írta, nem jogszabályokból, hanem cikkünk címéből vezették le Mészáros kirúgását.

Mészáros felmentésének hírére szerdán több százan tüntettek a Madách Imre Gimnázium előtt, illetve hétfőre tüntetést hirdettek a Belügyminisztérium épülete elé is. Mészáros szerint „aki demonstrál, nem értem teszi. Magáért, az iskolájáért és a gyermekei jövőjéért. Nem én kerültem méltatatlan helyzetbe. Én azt tettem, amit tennem kellett.”

„Nem lehetett ma könnyű Maruzsa államtitkárnak lenni (láttam is). Főleg ennyire mondvacsinált indokkal. Én is tudom, hogy bármilyen per nyerhető. (Bár indoklás nélkül felmenthető bárki.) Az igazgatóságom alatt eljutott az iskola egy olyan színvonalra, hogy a lányai minket választottak és ide jártak. Majd felmenti az igazgatót. Nem a Madách változott...” – írja Mészáros, aki szerint ha a tantestület ugyanilyen erős és egységes marad, „akkor egymás után lőhetik ki a saját igazgatóinkat, vagy hozhatnak ide bárkit, a Madách megmarad”.

Arról, hogy a kormány, a Belügyminisztérium illetve a különböző tankerületi vezetők eddig is mindent megtettek a tiltakozások, ellenszegülések letöréséért, ezen a nyáron pedig az iskolaigazgatókat is elérte a retorziós hullám, itt írtunk bővebben.