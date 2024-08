Izraeli rakétatámadásban meghalt a gázai tiktokker fiú, akit százezrek követtek a világban

Izraeli légicsapásban meghalt Mohamed Halimi, a gázai instablogger és tiktokker, akinek az ostrom alatt álló gázai beszámolóit a gázai hétköznapokról negyedmillióan követték. A húsz éves fiút Khan Júniszban egy izraeli rakétabecsapódás után repeszdarabok találtak el, másnap belehalt a sérüléseibe.

Halimit azután kezdték el sokan követni, hogy az ő családja is kénytelen volt elhagyni az otthonát. Órákkal a halála előtt készített utolsó videójában is a sátortáborból jelentkezett, a napját mutatta be a reggeli kávézástól a munkáján át az utolsó hajvágásig a fodrásznál.

(BBC)