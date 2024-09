Elkezdődött a férj pere, aki egy évtizeden át rendszeresen elkábította a feleségét, majd idegeneket hívott meg, hogy megerőszakolják

Hétfőn kezdődött Franciaországban az utóbbi évek legnagyobb közösségi sokkhatását kiváltó bűnügyének tárgyalása, a mintaférjnek tartott Dominique Pelicot pere. A lebukásáig mintaférjnek tartott, jó anyagi körülmények között, összetartó családban élő, most 71 éves férfi ellen az a vád



hogy egy jó évtizeden keresztül rendszeresen elkábította a mit sem sejtő feleségét, majd az interneten megismert környékbeli férfiakat hívott fel magukhoz, hogy együtt erőszakolják meg a magatehetetlen asszonyt, amit a férj lefotózott és videóra vett.

Pelicot ráadásul szinte véletlenül bukott le. Ha nem szalad el vele a ló, könnyen lehet, hogy a rémtetteire sosem derül fény.

A vádlott hatvanas éveinek vége felé járó felesége 2020-ban már évek óta járt a legkülönfélébb orvosokhoz, többek között neurológusokhoz a furcsa tünetei miatt. Egyre csak fogyott ugyanis, miközben memórizavarai támadtak: egész napok estek ki neki, néha pedig mintha ébren álmodott volna. Volt olyan orvosa, aki Alzheimer-kórra gyanakodott. Egy nap azonban megcsörrent a telefonja. A rendőrség jelentkezett, olyan hírrel, amit először aligha tudott felfogni.

A hír a férjére vonatkozott, akivel 18 éves koruk óta, 50 éve jártak, illetve éltek házasságban és akit nem sokkal korábban, a család óriási értetlenségére, rövid időre őrizetbe vettek, miután kiderült, hogy egy boltban több női vevő szoknyája alá is bevideózott, amit kiszúrt a biztosnági őr. Csakhogy amit a rendőrök ezúttal elmeséltek, ennél is sokkal durvább volt. Bizonyítékok sorát találták arra, hogy a férje egy évtizeden át rendszeresen elkábította - porrá tört erős altatótablettákat kevert az életlébe és italába - majd megerőszakolta őt. És ez sem volt minden. A férj egy idő múlva idegen férfiakat kért már meg arra, hogy ők is erőszakolják meg a magatehetetlen nőt a családi házuk hálószobájában, az eseményeket pedig dokumentálta.

A rendőrök a férfi gépéhez csatlakoztatott pendrive-on egy „abúzus” elnevezésű mappában több mint 20000 képet és videót találtak, amik hátborzongató részletességgel dokumentáltak közel 100 olyan alkalmat, amikor egy rakás idegen erőszakolja a feleségét.

Nyolcvannál is több férfi szerepelt a gyanúsított eszközein talált csetlogokban, fotókon és videókon, közülük 50-et tudtak olyan pontosan beazonosítani, hogy vádat is tudjanak emelni ellenük.