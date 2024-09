Hajnali szellőztetést ír elő az iskoláknak a minisztérium, lehetnek rövidített órák a hőség miatt

Lehetséges a hőség miatt rövidített órálat tartani, erről az iskolaigazgatók saját hatáskörben dönthetnek - erősítette meg az InfoRádió Aréna című műsorában Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára.

"A 45 perc nincs bebetonozva a magyar köznevelés rendszerében, hogy csak annyi lehet a tanórának a hossza, tehát van lehetőség helyi beavatkozásokra. Az igazgatóknak hagyományosan megvan az a jogkörük, hogy például adott esetben hőségriadós helyzet van, akkor rövidített oktatást elrendelhetnek" - mondta Maruzsa.

A mobilok és más okoseszközök iskolai beszedéséről és a Madách igazgatójának menesztéséről az őt kirúgó államtitkár nem nagyon mondott konkrétumokat az interjúban: a kérdésre, hogy "mindenkit felmentenek-e, aki nem tartja be a szabályt, vagy csak azt, aki ezt nyilvánosan el is mondja", Maruzsa Zoltán azt válaszolta, hogy "ha ez indokolt, akkor fel is mentenek vezetőket". Szerinte azonban a végrehajtásban nagyon nagy mozgásteret kaptak az intézmények, és a saját tanóráján az okoseszközök használatát minden pedagógus teljes körűen és teljes szabadsággal engedélyezheti. "Ami a problémát okozza, ha ezt túlzásba viszik, és szünetekben, illetve úgy is tanórán használják, ahol oktatási célú használatra nem lenne szükség" - mondta az államtitkár.

A Madách imre Gimnázium felmentett igazgatójáért hétfő este a BM, Maruzsa Zoltán minisztériuma előtt tüntettek, mi is ott voltunk: