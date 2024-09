Két zseni mind felett: a 444 olvasói szerint Orbán titokban Nagy Mártonért vagy Rogán „Derrick” Antalért rajong

Ki lehet a Fidesz titkos zsenije, az a vezető politikus, akire maga Orbán „Mikromenedzser” Viktor kormányfő is úgy tekint, mintha nem a vaskezű főnöke, hanem a rajongója lenne?

A kérdés nem komolytalan. A Nemzeti Sportnak nemrég adott nagyinterjújában a miniszterelnök egy Milák Kristóffal kapcsolatos felvetésre reagálva maga beszélt arról, hogy

a kormányában van legalább egy olyan „öntörvényű zseni”, egy olyan „magyar géniusz”, akinek még ő sem szól bele a munkájába, akit másképp kezel, akinek bármit megenged, ellentétben a többiekkel. Olyan zseniről van szó, akinek Orbán meg sem akarja érteni a zseniális teljesítményét, egyszerűen csak örül annak, hogy az illető létezik.

Mivel Orbán Viktor a gyerekeiről vagy unokáiról vagy a a szüleiről vagy a feleségéről sem beszélt soha ilyen szuperlatívuszokban, fogtam magam, szavazógépbe rendeztem a jelenlegi kormány tagjait és pár fontos intézmény vezetőjét illetve Orbán személye körüli háttérembert, majd az olvasók elé tártam a Nagy Kérdést.

Az eredmény minimum tanulságos: olvasóink különösebb vita nélkül két emberről tudják elképzelni, hogy Orbán rajongja őket. Ők ketten messze-messze kiemelkednek a mezőnyből.

De legalább ennyire érdekes látni, hogy kikről gondolják azt, hogy egész biztosan nem. A csinovnyiknak tippeltek többiekéről markánsan elkülönülő csoportjának tagjai legföljebb 10 darab szavazatot kaptak, miközben a nagymenők közel ezret. A szamárpadba ültetett kormányzati ágyútöltelékek közé sorolja a 444-olvasó közvélemény például a Bóka János (5 szavazat)- Hankó Balázs (4 szavazat) - Lantos Csaba (4 szavazat) triót. Lássuk be, sok olvasónk vérezne el már azon a kvízkérdésen, hogy „vágd rá, melyikük minek a minisztere!” Ehhez képest az olvasók ugyanebbe a klubba sorolják be a 7 darab vokssal álló Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert, pedig ő a Tábornok személyes szárnysegédje. Vele mondjuk tényleg kirívóan szenyó módon bánik néha a Főnök.

A legreménytelenebbek, vagyis a zsenik ellentétei kaptak 4 szavazatot, közéjük tartozik a főnöke által el nem múló kajánsággal bullyingolt Navracsics Tibor is. De tíz szavazat alatt maradt Tuzson Bence (8) és Varga Mihály (7) is. Varga esetében figyelemreméltó, hogy miközben az ő politikai állóképessége messze a legjobb a mezőnyben, hiszen ő az egyetlen megmaradt ősfideszes a kormányban, az fel sem merül szinte senkiben, hogy Orbán rajongana is a képességeiért. A nyomik mezőnyét a tízszavazatos Szalay-Bobrovniczky Kristóf zárja, vagyis az olvasók nem osztották azt a gyanúmat, hogy talán éppen hogy a hadügyminiszter zsenialitásának a bizonyítéka az, hogy ennyire ügyesen adja elő, miszerint nem ő a legélesebb szurony a fiókban, csak egy Lojális Fideszes Koma.

Nagy István agrárminiszter viszont tényleg zseni, hiszen annyira a radar alatt tud maradni, hogy hiába lakik a Bulinegyedben és hiába jár olyan helyekre, mint bármelyik gyerekkorú hipszter, az olvasók mégsem gyanakszanak rá és emiatt csak 44 szavazatot kapott. Úgyhogy itt az ideje a coming outnak: az olvasók 99 százalékával szemben én óriási groupie-ja vagyok a Koktélkirálynak. A tömegek vakságának bizonyítéka, hogy még Semjén Zsolt is párral több szavazatot kapott, pedig őt még a saját tölténytáskája is legyőzné tetszés szerinti szellemi párbajban. Sőt még Demeter Szilárd is eggyel többet kapott Nagynál. A másik oldalról nézve csak 45 olvasó tudta elképzelni, hogy Orbán titkon a kormányzati kultúrpolitika bicskás rockeréért, a Sexy Székelyért, vagyis Demeter Szilárdért bomoljon.

Sajnáljuk, de még játékból is csak 58 ember gondolta úgy, hogy Orbán nagyra becsülné második énjét, Mészáros Lőrincet. A szavazók józanságát mutatja, hogy Szijjártó-Lavrov Péter még ennél is kevesebbet, 33 szavazatot kapott, csak kettővel többet, mint Orbán közösségi médiása, Kaminsky Fanni és alig előzte meg a Szili Katalin (19) - Parragh László (21) defektduót.

Olvasóink szerint Orbán nem igazán tart attól, hogy Simicska Lajos súlyosan terhelő cuccokat adhatna át róla Magyar Péternek. A szavazós cikkben felvázolt összeesküvés-elmélet szerint Orbán valójában Simicskát zsenizte le név nélkül, ezzel megakadályozandó, hogy egykori barátja Magyar mellé álljon. Jó kis zöldség, de csak 74 olvasó hitte el.