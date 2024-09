Donáth Annát csoportosan elkövetett erőszakkal gyanúsítják, az ügyészség előtt tüntetnek mellette

A Fővárosi Nyomozó Főügyészség elé szervezett szolidaritási demonstrációt a Momentum Donáth Anna, a párt volt elnöke mellett, akit az ügyészség csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszakkal vádjával hallgat ki. Donáth akár nyolc év börtönbüntetést is kaphat.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A tüntetés kezdetét 8:30-ra hirdették meg, helyszíni tudósítónk szerint ekkor körülbelül 50-en gyülekeztek, Iványi Gáborék – sárga – rózsákat is hoztak. Donáth és vele együtt közel néhány tucatnyi momentumos 9 óra körül ért a Belgrád rakpartra, Iványi átadta a politikusnak a virágot, megtapsolták, majd bement az ügyészség épületébe.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Úgy jövünk itt össze, mint valami családi eseményre. Erőt merítünk abból a gondolatból, hogy mindannyiunkat az mozgat, hogy küzdünk egy országért” – mondta Iványi, hozzátéve: 30 éve a rendszerváltáskor eszükbe se jutott, hogy miután kiküldik az oroszokat, azok újra visszajönnek. Azt mondta őt már lefotózták mindenhogy, minden ujjáról vettek ujjlenyomatot, rabosították is, majd felidézte, hogy 50 éve mar állt politikai ügyben bíróság előtt, es kapott börtönbüntetést is. „Mi a baj velünk, hogy mindig ilyen helyzetbe kerülünk? Nem velünk van baj, hanem azokkal, akik visszaélnek a hatalmukkal (...) ahelyett, hogy építenék az ország jövőjét, vagy a gyerekek jövőjét.”

Iványi beszélt arról is, hogy az általa vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség budapesti oktatási intézményeinek működési engedélyét a fővárosi kormányhivatal az iskolakezdés előtt három nappal megvonta. Felemlegette a 2022-es esetet is, ami miatt Donáthot most beidézték. Két éve februárban több más politikussal együtt megpróbálták feltartóztatni a NAV nyomozóit az Iványi Gábor-féle Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai központjánál.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Azt kell elérni, hogy többé ne jussanak a kormány közelébe, akik itt az elmúlt 14 évben voltak. (...) Nem kormányzás volt ez, hanem hatalommal való visszaélés” – zárta beszédét a lelkész. Akik hoztak virágot, lerakták az épület elé. Tudósítónk szerint a tüntetők fele elment, a többiek megvárják Donáthot.

Korábban az Európai Parlament megtagadta Donáth mentelmi jogának felfüggesztését, mostanra azonban lejárt a mandátuma. A politikus szerint videókkal bizonyítható, hogy nem alkalmazott erőszakot. „Minden mozdulatom egy idős és ártatlanul meghurcolt lelkész védelmére irányult” – írta korábban. A Momentum szerint a kormány most azért akar bosszút állni, mert Donáth Anna „kiállt Iványi Gábor és az elesettek mellett, amikor őket a karhatalom emberei zaklatták”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A NAV két éve házkutatási paranccsal szállt ki Iványi egyesületéhez adótartozás miatt. A tartozást Iványi szerint azért nem tudták kifizetni, mert milliárdokkal tartozik nekik a kormány.

Az Iványi által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget évekkel korábban megfosztották egyházi státuszától, ennek ellenére intézményeket tart fenn, pedig már nem jogosult sem az állami támogatásokra, sem az egyszázalékos felajánlásokra. Bár a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság a döntést jogsértőnek találta, és 2021-ben az egyesület visszakaphatta státuszát, a kormány nem kötötte meg vele a közfeladatok ellátásra vonatkozó szerződést.