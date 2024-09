Hawaii luxuslakásért, Ferrariért és házhoz szállított sózott kacsáért cserébe évekig kémkedhetett Kínának a New York-i kormányzó volt tanácsadója

Kedden letartóztatták Andrew Cuomo volt, és Kathy Hochul jelenlegi New York-i kormányzó korábbi tanácsadóját, Linda Sunt és férjét, Chris Hut, mert az ügyészség szerint a kínai kormánynak kémkedtek. Sun „a kínai kormány nem titkolt ügynökeként tevékenykedett, míg férje, Hu személyes haszonszerzés céljából több millió dollárnyi kenőpénz átutalását segítette elő” – áll az ügyészség sajtóközleményében.

photo_camera Linda Sun (jobbra) egy 2023-as eseményen. Fotó: United States District Court Eastern District of New York

Tevékenységükért cserébe a kínai kormány finanszírozta a fényűző életmódjukat, a pénzből luxusautót és több millió dolláros házat vettek, sőt még speciális kínai sózott kacsát is házhoz szállítottak nekik.

A CNN cikke szerint Sun ellen a külföldi ügynökök nyilvántartásáról szóló törvény megsértése, vízumcsalás, csempészet és pénzmosással kapcsolatos összeesküvés miatt emeltek vádat, míg férjét pénzmosással, banki csalás elkövetésére irányuló összeesküvéssel, valamint személyazonosításra alkalmas okmánnyal való visszaéléssel vádolják.

Szép karriernek lőttek

A 41 éves, kínai születésű Sun közel 15 éves karrierje alatt New York állam egyik fontos tisztviselője lett, számos kormányzati pozícióban dolgozott, ahol többek között gazdaságfejlesztéssel, a munkaüggyel és a végrehajtó kamarával foglalkozott.

2009-től Sun az akkor még csak állami közgyűlési képviselő - mára kongresszusi képviselő - Grace Meng kabinetfőnökeként dolgozott, később, 2012-ben Andrew Cuomo demokrata kormányzó alá került és az amerikai-ázsiai kapcsolatokkal és Queens megyével foglalkozott. Sun ezután az állam gazdasági fejlesztésével foglalkozó Empire State Development külkapcsolatokért felelős igazgatója lett. 2018-ban a Cuomo újra alkalmazta őt, és kinevezte a sokszínűségért felelős vezetőnek, majd később az állami pénzügyminisztériumban vállalt munkát.

Miután Kathy Hochul 2021-ben kormányzó lett, kinevezte Sunt kabinetfőnök-helyettesnek, majd egy év után a munkaügyi minisztérium stratégiai üzleti ügyekért felelős helyettese lett. Az állami karrierje 2023-ig tartott, Hochulék visszaélésre utaló bizonyítékokat fedeztek fel, ezért kirúgták.

photo_camera Andrew Cuomo és Kathy Hochul együtt kampányolnak még 2014-ben. Fotó: ANDREW BURTON/Getty Images via AFP

A lapnak Avi Small, a kormányzó sajtósa nem részletezte a visszaélést, csak annyit mondott: „Mi azonnal jelentettük a cselekedeteit a bűnüldöző hatóságoknak, és végig segítettük a bűnüldöző hatóságokat ebben a folyamatban”. Cuomo is kiadott egy közleményt, amiben azt írta: „Sunt a későbbi kormányzatban kabinetfőnök-helyettessé léptették elő, a mi időnkben egy maroknyi ügynökségnél dolgozott, és egyike volt a sok közösségi összekötőnek, akiknek alig vagy egyáltalán nem volt kapcsolata a kormányzóval.”

Tajvan bojkottálása, hamis meghívók, világjárvány

A bírósági dokumentumok szerint Sun a Kínai Népköztársaság és a Kínai Kommunista Párt nem titkolt ügynökeként tevékenykedett, az ő kérésükre járt el, és a KKP-nek kedvező politikai tevékenységet folytatott, ezért pedig rengeteg belső szabályt és állami protokollt szegett meg.

A vádirat részletezi azt, hogy „jogosulatlan meghívóleveleket” szerzett a kormányzó hivatalától, amiket aztán arra használtak fel, hogy megkönnyítsék a Kínai Népköztársaság kormánytisztviselőinek beutazását az Egyesült Államokba, hogy New Yorkban találkozzanak állami tisztviselőkkel. Sun meghívói hamis állításokat tartalmaztak a bevándorlási okmányokkal kapcsolatban, és „arra késztették a külföldi állampolgárokat, hogy jogellenesen lépjenek be az Egyesült Államokba” - írták az ügyészek, ahogy azt is, hogy Sun megpróbálta megkönnyíteni egy magas rangú, meg nem nevezett New York-i politikus kínai utazását.