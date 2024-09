Tim Walz szerint sokatmondó, hogy Trump Orbánnal példálózott

„Azt kérték tőle, mondjon egyet a világ vezetői közül, aki vele van, és ő Orbánt mondta. Édes istenem. Ennyit elég is, ha tudunk. Amerikának van egy vezetője Kamala Harris személyében, aki érti ezeknek a szövetségeknek a fontosságát, érti, mit jelent valóban kiállni a nyugati demokráciákért, és tud másokról is beszélni. Donald Trump az esetek 99 százalékában magáról beszélt, amikor pedig nem, akkor Orbánról. Ennél egyértelműbb nem is lehetne” – mondta Kamala Harris alelnökjelöltje az MSNBC műsorában, ahol az elnökjelölti vitán elhangzottakat kommentálta.

A magyar idő szerint szerda hajnalban megrendezett amerikai elnökjelölti vitán valóban előkerült Orbán Viktor neve, Donald Trump a magyar miniszterelnököt idézve fényezte magát.