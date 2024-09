Megkezdte a pusztítást Európában a Boris

Csehországot, Lengyelországot, Ausztriát, Romániát és Magyarországot is elérte a Boris névre keresztelt mediterrán ciklon, már Szlovákia fővárosában, Pozsonyban is szükségállapotot hirdettek. Napok óta esik, áradnak a folyók, a vihar már most hatalmas pusztítást okozott Közép- és Kelet-Európában, pedig sok helyen még meg sem érkeztek a heves esőzés okozta árhullámok.

Az időjárás csak keddtől fog javulni, de több napba fog telni, mire az árvíz levonul Európa folyóinak vízgyűjtőin, vagyis az áradások a következő napokban egyelőre csak súlyosabbak lehetnek.

Ausztria

A Bécs környéki tartományt katasztrófa sújtotta területté nyilvánították, a helyi tisztviselők „példátlanul szélsőséges helyzetről” beszélnek. Alsó-Ausztria kormányzója, Johanna Mikl-Leitner szerint egy tűzoltó meghalt, miközben egy elárasztott pincéből szivattyúzta ki a vizet.

Bécsben vasárnap reggel a Wien-folyó vízszintje a Kennedy-hídnál 2,26 méter volt, miközben szombaton még csak 50 centiméteren állt. A víz sétálóutcákat és kerékpárutakat öntött el, a folyóparti éttermek teraszai pedig víz alá kerültek, Bécs három kerületében megszakadt az áramszolgáltatás, és részlegesen felfüggesztették két bécsi metróvonalon a közlekedést. Egy Bécs melletti kisvárosban több házból ki kellett telepíteni az ottlakókat. Utcákat és egy mélygarázst is elöntött a víz.

Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) közölte, hogy Bécs és Linz között nem közlekednek vonatok. Az A1-es autópályát St Pöltennél elárasztotta a víz, az utat Bécs bejáratánál lezárták.

Az ÖBB vasárnap délutáni tájékoztatása szerint Ausztria és Magyarország között teljesen leállt a vonatközlekedés: vasárnap 18 órától várhatóan hétfő éjfélig állítják le a vasúti közlekedést Hegyeshalom és Bécs között is. A MÁV azt írta, a vonatok pótlására nincs lehetőség. Így valamennyi Railjet, bécsi EuroCity, a Kálmán Imre EuroNight és az EuRegio vonat csak Hegyeshalomig közlekedik, illetve onnan is indul. A nemzetközi utasokat arra kérték, halasszák el az utazásukat, ne induljanak útnak.

Csehország

A csehországi Jeseníkben az elmúlt három napban 435 mm eső esett, de további esőzések várhatók vasárnap éjjel és hétfőn is, emiatt a folyók vízszintje tovább emelkedik.

Észak-Morvaország és Szilézia továbbra is Csehország legsúlyosabban érintett régiói, a sziléziai Jesenik fürdővárost teljesen elvágta az árvíz. Zdenka Blistanova, Jesenik polgármestere a Cseh Rádiónak elmondta, hogy a 11 ezer lakosú hegyvidéki városban mindössze három utcát nem érte el a víz.

A sziléziai Krnov város 80 százaléka víz alatt áll Miroslav Binar alpolgármester szerint. A BBC azt írja, cseh köztévének azt mondta, a 23 ezer lakosú város már nem képes koordinálni a mentési munkálatokat. Josef Belica, Észak-Morvaország és Szilézia regionális kormányzója azt mondta, a hadsereget fogják bevetni ivóvíz, élelmiszer és higiéniai termékek szállítására, mivel a város nagy része még a tűzoltóság számára is megközelíthetetlen. Az orvosi ellátásra szoruló embereket helikopterekkel szállítják biztonságba.

Petr Fiala cseh miniszterelnök és Vit Rakusan belügyminiszter egy sajtótájékoztatón szólította fel az embereket, hogy kövessék a helyi polgármesterek felszólítását az evakuálásra, különben életveszélybe kerülhetnek.

Eddig több ezer embert evakuáltak, főként az ország keleti felének városaiban. Vasárnap reggel 200 ezren maradtak áram nélkül. Négy ember eltűnt: három embert utoljára egy autóban láttak, ami Észak-Morvaországban tűnt el egy folyóban, egy embert pedig egy megáradt patak sodort el Dél-Morvaországban.

Románia

Romániában már halálos áldozatai is vannak az ország keleti részében pusztító áradásoknak. Galac megyében két településen táborokat hoztak létre a kitelepített embereknek.

A román katasztrófavédelem szombati tájékoztatása szerint négyen meghaltak, szombaton pedig egy újabb áldozatot jelentettek Galac megyéből, Slobozia Conachi településről. Az ötödik halálos áldozatot korábban eltűntként tartották nyilván, egy embert még mindig keresnek a hatóságok.

A Maszol.ro beszámolója szerint Arges, Buzau, Neamt, Valcea, Vrancea, Bákó, Hunyad és Galac megyéből jelentettek károkat, 19 települést érint súlyosan az esőzés. Több főút és megyei út víz alá került, a heves szél fákat, villanyoszlopokat döntött ki.

Lengyelország

Az elmúlt 24 órában Dél-Lengyelország négy – hegyvidéki – tartományában helyenként 20 centiméternyi csapadék is esett, Donald Tusk pedig bejelentette, hogy katasztrófahelyzetet fognak hirdetni.

A lengyel miniszterelnök Twitteren azt írta, utasította „a Minisztertanács rendeletének előkészítését a természeti katasztrófahelyzet bevezetéséről”. Ahogy a BBC is írja, ez nagyobb ellenőrzési lehetőséget biztosít a kormánynak a katasztrófa hatásainak elhárítására és kezelésére, ami „bizonyos szabadságok és jogok korlátozásával járhat”. Tusk közölte azt is, hogy utasította a pénzügyminisztert, hogy „készítsen elő intézkedéseket a gyorssegélyekre és az árvízkárenyhítésre”, illetve közölte, hogy európai támogatásért fognak folyamodni. Tusk úgy fogalmazott: „Senkit sem hagyunk magára.”

Donald Tusk miniszterelnök megerősítette, hogy az áradásoknak megvan az első lengyelországi áldozata is. A cseh határhoz közeli Kłodzkót a víz teljesen elvágta, a körzetben több mint 1600 embert evakuáltak, ez az egyik legsúlyosabban érintett terület. A város egyes részein a víz elérte a 1,5 méteres magasságot.

Klodzko polgármestere bejelentette, hogy városa „elveszítette a csatát” az árvízzel szemben, és a helyzet kritikus. Csak Kłodzko területén 17 ezer ember maradt áram nélkül, az internet- és mobiltelefon-kapcsolatok is megszakadtak. Donald Tusk lengyel miniszterelnök engedélyezte a Starlink műholdas technológia használatát az internethez.

Magyarország

Budapesten az alsó rakpartot a jövő hét kedden érheti el a víz, az áradással fenyegetett területekre több mint félezer vízügyi szakembert vezényeltek át.

A vízügy közölte, hogy folyamatosan egyeztet a társszervezetekkel is a szükséges segítségről. A Boris névre keresztelt ciklon miatt továbbra is rendkívül esős az időjárás a Duna vízgyűjtőjén, elsősorban az Alpok északkeleti és a Kárpát-medence nyugati, illetve északi részén, és ez várhatóan így lesz a következő napokban is.

Budapesten hétfőtől harmadfokúra emelte az árvízvédelmi készültség szintjét főpolgármesteri hivatal. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőtől napi egy méterrel emelkedik a Duna vízállása Budapestnél, ahol a folyó várhatóan a jövő hét második felében, nyolc métert meghaladó vízszinttel tetőzik majd. Mivel ilyen vízállásnál a védekezés sokkal intenzívebbé válik, Karácsony Gergely főpolgármester szeptember 16-án, hétfőn nulla órától minden budapesti szakaszon harmadfokúra emeli az árvízvédelmi készültséget.

Budapesten a Fővárosi Csatornázási Művek hétfőn kezdi meg a Nánási-Királyok útja védvonal átjáróinak zárását a Római-parton, és egy négy kilométer hosszú, egy méter magas háttöltés kiépítését. A Margit-sziget alacsonyabban fekvő részeinek védelmét homokzsákokkal erősítik meg, emiatt a jövő hét közepén lezárhatják a Margit-szigetet a jármű- és gyalogosforgalom elől is. Az alsó rakpartot várhatóan kedden önti el a Duna, az ott parkoló autókat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság hétfőn elszállítja.

Magyar Péter, a Tisza párt elnöke vasárnap délelőtt a Komárom-Esztergom megyei Neszmélyről jelentkezett be gumicsizmában, ásóval a kezében. 30-40 aktivistával érkezett segíteni az árvízi védekezést, miután a helyi polgármester a civilek segítségét kérte. Itt várhatóan kedden tetőzik a Duna. A Tisza párt egyébként azt kéri az Európai Parlamenttől, hogy ajánlja fel Orbán Viktornak a strasbourgi vita elhalasztását. A párt szerint „egy ilyen fenyegető árvízhelyzetben nincs helye politikai vitának, ezekben a napokban teljes nemzeti összefogásra van szükség. A kapitánynak a parancsnoki hídon van a helye, egy percre sem hagyhatja azt el”.

Órákkal később Orbán Viktor is gumicsizmát húzott, majd lement a Római-partra, ahol megállapította, hogy egy nap múlva már a feje fölé fog érni a víz.