Karácsony: A klímaváltozás valósága rárúgta az ajtót a városra

„Szakszerű és alázatos munkával, kollégáim rendkívüli erőfeszítésével a legnehezebb időszakon is túljutottunk (…) A munka természetesen még nem fejeződött be, csak most egy kicsit fellélegezhetünk” – írja vasárnap reggeli Facebook-posztjában a főpolgármester. Karácsony Gergely azt ígéri, mindent megtesznek annak érdekében, hogy „a lehető leghamarabb vissza tudjuk adni a budapestieknek a közutakat, köztereket, közlekedési útvonalakat, a villamosvonalakat, a metrómegállót.”

A posztban konkrétumokat is említ, ahogy írja, már azon dolgoznak, hogy

az M2-es metró állomását a hét első felében meg tudjuk nyitni,

a H5-ös HÉV a jövő hét második felében elindulhasson,

a villamosok szintén a hét második felében járhassanak a teljes vonalon.

A főpolgármester szerint legalább két dolgot meg kell tanulni az árvízből. Az egyik az, hogy „a klímaváltozás valósága rárúgta az ajtót a városra”, a másik pedig az, hogy „Budapest üzemeltetése és működtetése, az abban való részvétel alázatot, felelősségvállalást, hozzáértést és együttműködést igényel”.