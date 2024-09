Előkerült a Trump meggyilkolására készülő férfi levele

Szeptember közepén újabb merényletet akartak elkövetni Donald Trump volt amerikai elnök, jelenlegi republikánus elnökjelölt ellen a golfklubjánál. A gyanúsított egy 58 éves észak-karolinia férfi, Ryan Wesley Routh.

Egy tanú azt állította, hogy Ryan Wesley Routh hónapokkal korábban egy dobozt hagyott nála. Miután értesült a merényletkísérletről, kinyitotta a dobozt, és egy csomag lőszer, fémcső, különféle építőanyagok, szerszámok, valamint négy telefon mellett levelet is talált, írja a CNN. A szövetségi ügyészek most e levél tartalma miatt nyújtottak be új beadványt.

A világnak címzett levélben a férfi azt írta jóval a tervezett merénylet előtt, hogy kudarcot vallott a merényletkísérlettel, de 150 ezer dollárt ajánl annak, aki „be tudja fejezni a munkát”.

Routh a levélben az elnök számlájára írta azt, hogy, akár egy gyerek, véget vetett az Iránnal való kapcsolatnak.

Az ügyészek szerint Routh a letartóztatását megelőző hetekben többször is hosszan időzött Trump floridai rezidenciájának környékén, és rákeresett, hogyan lehet onnan Mexikóba eljutni. Volt egy kézzel írott listája is azokról az időpontokról és helyszínekről, ahol a volt elnök megjelenik vagy megjelenhet a kampányban.

Routh merényletkísérlete két hónappal azután történt, hogy egy másik fegyveres is merényletet követett el Trump ellen a pennsylvaniai Butlerben tartott nagygyűlésen, a lövés a fülét találta el.