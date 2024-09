Hadházy szerint komoly kérdéseket vet fel, hogy Magyar lendületből leárulózza azokat, akik nem értenek vele egyet

„Magyar Péternek előbb-utóbb ki kell majd fizetnie azt a morális árat, amit a vele együttműködni akaró, de vele nem mindenben egyetértő szereplők automatikus leárulózása okoz” – írta Facebook-oldalán Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő azt állítja, az elmúlt időszakban „két lehangoló visszajelzést” is kapott Magyartól.

Az első, mikor a Tisza Párt elnöke a rogáni propaganda kiszolgálásával vádolta meg azért, hogy feszegette az általa vezetett a Diákhitel Központ – Hadházy szerint felesleges és túlárazott – szerződéseit.

A második eset pedig az volt, mikor az Iványi Gábor melletti tüntetés elejéről távozóban szó nélkül elment mellette, mikor időpontot szeretett volna kérni tőle egy egyeztetéshez a szerződésekkel kapcsolatban.

„Pontosabban menet közben kezet fogott, visszaköszönt, aztán faképnél hagyott.”

Hadházy többször kezdeményezett már találkozót az ügyben, de elmondása szerint Magyar az egyik találkozót lemondta, azóta nem kapott új időpontot. Ezek után a Facebookon üzente meg Magyarnak, hogy továbbra is várja a pár hónapja ígért válaszokat. Magyart az ellenzék fontos szereplőjének tartja, és kész vele másban is egyeztetni és együttműködni.

Ha valakinek, akkor Magyarnak tudnia kellene, hogy a Fidesz doktrína alapvető része az, hogy árulónak és a haza ellenségének tartják azt, aki a vezetőjükről bármilyen kritikát fogalmaz meg.

„Ha viszont egy új ellenzéki vezető jelölt már a kezdetekkor hasonlóan reagál a neki nem tetsző véleményekre, az nagyon komoly kérdéseket vet fel. Bevallom, ezeken a kérdéseken és jónéhány más kérdésen is sokat kell gondolkodnom a következő napokban.”

Hadházy szerint az ellenzéki egység megteremtésére természetesen az is egy koncepció, hogy mindenki mást erőből lenyom, ahogy a Fidesz is tette eddig. Rövid távon ez még működhet is, de idővel Magyarnak nem csak rajongókra, de szövetségesekre is szüksége lesz.

„Neki is el kell gondolkodnia azon, hogy mi az az ajánlat, amit a rendszerváltást akaró, de vele nem mindenben egyetértő embereknek nyújtani tud.”

Magyar Péter a poszthoz kommentálva azt írta, hazugság, amit Hadházy állít. Szerinte amikor múlt pénteken odalépett hozzá és kezet fogtak, Hadházy semmilyen egyeztetésről nem beszélt. „Többször is találkoztam önnel, minden kérdésére válaszoltam. Úgy tűnik, hiába. Remélem örömmel tölti el a rogáni propagandába jött hirtelen népszerűsége.”

photo_camera Magyar Péter szerint Hadházy hazudik Fotó: Magyar Péter/Facebook

Hadházy a 444-nek azt mondta, a kézfogás közben nem tudta elmondani Magyarnak, mit szeretne, mert olyan gyorsan ellépett a Tisza Párt elnöke. A fontos kérdésekre pedig – például, hogy miért pont az érintett cégekkel kötött szerződést a Diákhitel Központ vezetőjeként – még nem kapott választ.

(Címlapi kép: Németh Dániel/444)