Magyar Péter nem ül be a Fővárosi Közgyűlésbe

Eldöntötte Magyar Péter, hogy nem ül be a Fővárosi Közgyűlésbe. A politikus ezt a vasárnap esti élő videójában jelentette be.

Felsorolta azt a 10 képviselőt, aki viszont tag lesz:

Ordas Eszter,

Porcher Áron Somerville,

Böröck-Gémes Szilvia,

Bovier György,

Barna Judit Annamária,

Bujdosó Andrea Anna,

Molnár Dániel,

Orbán Árpád István,

Balogh Balázs,

Kollár Kinga.

Az első öt képviselőről már korábban döntöttek, Magyar szerepvállalása sokáig bizonytalan volt. Ezzel viszont eldőlt, hogy ő csak EP-képviselő lesz.

photo_camera Magyar Péter az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt Fotó: Magyar Péter/Facebook

Kollár szintén EP-képviselő is, ő mindkét pozíciót ellátja. „Nehéz lesz, de meg fogja oldani” – mondta Magyar.

Arról is beszélt, Karácsony Gergely főpolgármester eddig csak vele és a DK-val tárgyalt (a múlt héten folytatott háttérbeszélgetések során mi is így hallottuk). Mielőtt újra beszélne Karácsonnyal, azt kérte tőle, tárgyaljon a többi frakcióval is. Azt mondta, a Tisza Pártnak lesz javaslata az SzMSz módosítására is, mert most „minden a főpolgármester kezében van, a képviselő báb”, ehhez pedig ők nem szeretnénk asszisztálni sem a szakbizottságokban sem a cégvezetők esetében. „Csak úgy tudunk felelősséget vállalni a munkánkért, ha kapunk valamilyen felhatalmazást, hogy beleszóljunk a döntésekbe.”

Magyar a videóban arról beszélt, tudomása szerint a közgyűlés alakuló ülését október 3-ára vagy 4-ére hívják össze. A 444-nek egy képviselő azt mondta, 4-én lehet az ülés, éppen az EP-képviselő uniós elfoglaltságára tekintettel.

Magyar információink szerint titkos tárgyalást folytatott Kovács Gergellyel, a Kutyapárt társelnökével illetve Vitézy Dáviddal, és egy Fidesz illetve DK-mentes koalícióról egyeztettek.