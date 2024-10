Az Integritás Hatóság elnöke szerint Balásy cége adófizetők pénzén, mesterségesen lett felhízlalva

Az Integritás Hatóság bíróság előtt támadja meg a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) jogsértő és szakmailag megalapozatlan határozatát – derül ki a szervezet közleményéből. A hatóság elnökének szavai is paprikásak a témában: „Sajnálatosnak tartom, hogy Magyarország egyik legnagyobb, az adófizetők pénzén mesterségesen felhízlalt médiaügynöksége láthatóan jobban ért a közbeszerzési rendszer abuzálásához, mint a PR-szakmához. Én személy szerint örültem volna, ha a New Land Media a szakmai feladat megértésére biztosított alkalomra nem túlnyomórészt ügyvédeket küld, hanem szakembereket. Biztos vagyok benne, hogy ez segíthette volna őket egy valóban magas színvonalú ajánlat elkészítésében” - mondta Biró Ferenc. De miről van szó?

Júliusban derült ki, hogy az Integritás Hatóság kommunikációs tenderén bár Balásy cége, a New Land Media Kft. adta az olcsóbbik ajánlatokat, nem ők lettek a győztesek, mert szakmailag kevésnek bizonyultak. A New Land Media ezután a Közbeszerzési Döntőbizottságon támadta meg az Integritás Hatóság döntését és nyert is. A KDB megsemmisítette a közbeszerzést.

Csakhogy a hatóság álláspontja szerint a New Land Media jogorvoslati kérelmét elkésetten, a jogvesztő határidőn túl nyújtotta be. „A jogorvoslati kérelmet el kellett volna utasítani elkésettsége és alaptalansága miatt. A Hatóság a KDB döntését jogsértőnek tartja, ezért azzal szemben bírósági felülvizsgálati kérelmet terjeszt elő” – írja a közleményük.

photo_camera A kormánypropagandát gyártó cégek tulajdonosa, Balásy Gyula Fotó: Németh Dániel/444

„Az a tény, hogy a KDB jogsértően jár el, és a Közbeszerzési Hatóság által ellenőrzött és jóváhagyott kiírást nyilvánít semmissé egy megalapozatlan, jogvesztő határidő után, tehát késve leadott kérelem alapján, csak alátámasztja a gazdasági kultúraváltás szükségességét, amit az Integritás Hatóság céljául tűztem ki” – mondta Biró Ferenc. Szerinte a KDB döntése rámutat a magyar közbeszerzési rendszer gyengéire, „amelyekre a megfelelő vizsgálatokat követően a Hatóság az elmúlt két évben 4 jelentésben is felhívta a figyelmet: a szabályokkal könnyű visszaélni, és nem azt szolgálják, hogy a megfelelő minőségű szolgáltatásokat a legkedvezőbb áron vásárolhassák meg a kiírók”.