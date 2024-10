Facebook-bejegyzésekből jött rá a NAV, hogy egy artistatársulat nem számláz a fellépései után

Az online számla- és online pénztárgépadatok elemzésekor talált rá a NAV egy artistatársulatra, ami az adatok alapján nyáron nem vállalt fellépéseket, a közösségi médiában megjelent képek azonban mást mutattak.

A hatóság Facebook-posztja szerint a társulat a téli szezonban vendégszerepléseket vállalt az EU területén, különböző nemzetiségű cirkuszokban, míg a tavaszi-nyári időszakban csak büfét üzemeltetett belföldön, a társulat vezetőjéhez köthető, vállalkozásként működő cirkuszban. Az ellenőröknek feltűnt, hogy épp a tavaszi-nyári szezonban az artista tevékenységből nem származott bevétel, ezért a hatóság további adatgyűjtésbe kezdett. Az egyik közösségi oldalon a cirkusznak saját profilja van, ahol naprakész tájékoztatást nyújtanak a fellépéseikről, a képekkel illusztrált produkciók között végül azonosították a vizsgált artistatársulatot is.

Az ellenőrök nyilatkoztatták a társulatot a belföldi fellépésekről, kiderült, hogy a társulat vállalkozóként valóban fellépéseket is vállalt a cirkuszban, de erről nem állított ki számlát. A vizsgált időszakban eltitkolt, másfél millió forintnyi adó már be is folyt a költségvetésbe – írta a NAV.