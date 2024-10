Magyar Péter azt mondja, Orbán engedélyével távozott a Diákhitel Központtól

Magyar Péter azt mondta, jó szívvel vállalja azokat a szerződéseket, amiket még a Diákhitel Központ vezetőjeként írt alá 2019 és 2022 között. A Tisza Párt vezetője a brüsszeli sajtótájékoztatóján hozta fel a témát, miután előkerült a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) még 2021-es vizsgálata, ami több szerződést is túlárazottnak talált. Magyar szerint szabályosan zajlottak a beszerzések, de ezeket a folyamatokat jellemzően nem ő, hanem a pénzügyi, a jogi és a kommunikációs igazgató irányították. Azt sem tartja kirívónak, hogy az egyik általa rendelt tanulmány oldalankénti ára meghaladta a 100 ezer forintot.

photo_camera Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár és Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója a központ ügyfélszolgálatán 2019-ben Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal szerdán közölte, hogy tanácsadó tevékenységet folytatott a Diákhitel Központnál. A közleményből kiderült az is, hogy a Diákhitel Központ Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban jelenleg nyomozás van folyamatban. Erről Magyar Péter most azt mondta, hogy ez egy előre be nem jelentett, renkívüli vizsgálat volt, ami egyébként nem szerepelt a KEHI munktervében. Az eljárást a Norvég Alapnál végzett vizsgálathoz hasonlította. Igaz, 2014-ben az Ökotárs Alapítványhoz a rendőrség is kiszállt, miután Lázár János felkérésére vizsgálatot indított ellenük a KEHI.

A Diákhitel Központ Zrt. a Magyar Fejlesztési Bank alá tartozik, az MFB a szerdai közleményében azt emelte ki, hogy a KEHI vizsgálata után nem hosszabbították meg Magyar Péter megbízatását 2022-ben. Magyar Péter ezt hazugságnak tartja: „Az én kezdeményezésemre szűnt meg közös megegyezéssel a vezérigazgatói posztom. Külön küzdenem kellett, megvannak az sms-eim.

Rogán Antalon kereszül kellett üzennem a miniszterelnöknek, hogy a választások előtt szeretnék lelmenni, lelépni a Diákhitel Központból, és egy piaci cégnél egy pozíciót elvállalni, és ott dolgozni. Végül a miniszterelnök jóváhagyásával sikerült megtennem.”

Azt is elmondta, hogy a mentelmi jogával kapcsolatban a fideszes Deutsch Tamás részéről megjelent vádaskodások miatt feljelentést tesz nagy nyilvánosság előtt aljas indokból elkövetett rágalmazás miatt. Szerinte még meg sem érkezett a legfőbb ügyész kérelme a mentelmi jog kiadásáról az Európai Parlamentbe.