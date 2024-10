Még nem késő szólni a Fradi-tábornak, hogy ne abba a Frankfurtba induljanak, amit megtaláltak a térképen

Hatalmas koreóval fogadta a csapatokat a Fradi-tábor a Ferencváros-Tottenham Európa-liga meccsen.

A térképen az EL-ellenfelek városai láthatóak, köztük van Frankfurt is. Szerencsére csak január 23-án lesz a németországi meccs, így talán eljut az üzenet: ne oda menjenek, amit megtaláltak.

A térképen feltüntetett Frankfurt (Oder) ugyanis a lengyel határnál van. Ott is van látnivaló, például a Mária-templom, a 14. század elejéről,gazdagon aranyozott főoltárral és egy 38 méter magas, hétágú gyertyatartóval. De az a Frankfurt (am Main), ami a focicsapatáról is híres, kicsit arrébb van, több mint 600 kilométernyi autóútra. Ráadásul elég sok útjavítás is van, bár azokat befejezhetik januárig.

photo_camera Fotó: Google

A találatért köszönet olvasónknak.