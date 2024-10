Lesz BKK-rendészet a fővárosban, a közgyűlés Karácsony módosításaival elfogadta Vitézy Dávid javaslatát

A Kutyapárt terjesztette a közgyűlés elé az „Ez a minimum” programot, ami a működés átláthatóságát biztosítaná. Az antikorrupciós programot a Transparency, a K-Monitor és az Átlátszó dolgozta ki még 2019-ben. Azt szavaztatnák meg, hogy a csomag 90 százalékát egy éven belül valósítsák meg. A programot már az előző ciklusban is elfogadták, de nem valósult meg teljesen, ezért adta be újra a Kutyapárt.

A fideszes Szécsényi Dániel azt mondta, az átláthatóságot támogatják, de mi alapon ellenőriznék őket „álcivil Soros-szervezetek”? Felhozta azt is, hogy a Lánchíd beruházás a Transparency szerint rendben volt, holott nyomozás folyik.

Karácsony megjegyezte, hogy a felszólalás keretet ad a Tisza módosítójának, amely azt akarta, hogy ne ez a három szervezet vizsgálja a várost. Miután nem nevezett meg konkrét szerveztet, Baranyi Krisztina megkérdezte, kikre gondolnak, a Szuverenitásvédelmi Hivatalra?

Vitézy és Gulyás is gúnyolódott azon, hogy a napirendi ponthoz hozzászólt Béres András óbudai alpolgármester (a polgármester és a korábbi alpolgármester korrupció gyanújával letartóztatásban van), de Baranyi szerint „humorfaktorban a Fidesz nyert, hogy 14 év kormányzás után az átláthatóságról és korrupcióellenességről beszélnek.”

A Tisza Párt módosítóját leszavazták, és az eredeti kutyapártos előterjesztés nagy részét is. Vitézy itt is azt kezdeményezte, hogy minden pontról külön szavazzanak. Az első kettőt leszavazta a többség, a harmadik maradt. Ez arról szól, hogy felkérték a főpolgármestert, hogy az antikorrupciós civil szervezetek és szakértők bevonásával dolgozzanak ki egy átláthatósági rendelettervezetet, ami a hivatalra és a gazdasági társaságokra is vonatkozik.