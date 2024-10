A 18 éves Nima Rinji serpa megmászta mind a 14 nyolcezres hegycsúcsot

Egy nepáli tinédzser megdöntötte a világrekordot: a 18 éves Nima Rinji serpa a legfiatalabb hegymászó, aki meg tudta mászni a Föld 14 legmagasabb csúcsát.

Helyi idő szerint szerdán 06:05 körül ért fel a tibeti Sisapangma hegy tetejére, ezzel bekerült a pár tucat ember közé, akik megmászták azt a 14 hegyet, amit a Nemzetközi Hegymászó és Mászó Szövetség (UIAA) 8000 méternél magasabbnak ismer el.

A serpa 16 évesen kezdett el magashegyeket mászni, és 740 nap alatt feljutott mindegyik nyolcezres csúcsra.

A nepáli Manaszlu csúcsát, a világ nyolcadik legmagasabb hegyét 2022. szeptember 30-án érte el, nem sokkal a 10. osztályos érettségi vizsgái után. A fiatal sportolót minden túráján hegymászó társa, Pasang Nurbu serpa kísérte.

Nima Rinji egyben a világ legfiatalabb hegymászója, aki:

megmászta a Himalája G1 és G2 hegyeit,

megmászta a kasmíri Nanga Parbatot, és

10 órán belül megmászta a Mount Everestet és a közeli Lhotse-t is.

Bár a serpa szót általában az Everest területén dolgozó hegyi vezetők vagy hordárok megnevezésére használják, valójában egy Nepál hegyeiben élő népcsoport neve. Nima Rinji azt mondta, be akarja bizonyítani a serpák fiatalabb generációjának, hogy „felülemelkedhetnek azon a sztereotípián, hogy csak támogató hegymászók, és élsportolóként, kalandvágyóként és alkotóként fel tudják használni a bennük rejlő lehetőségeket”. „Nem csak vezetők vagyunk, hanem úttörők. Legyen ez egy felhívás minden serpának, hogy lássa meg a munkánkban rejlő méltóságot, az örökségünkben rejlő erőt és a jövőnkben rejlő határtalan lehetőségeket” – mondta.

photo_camera Nima Rinji serpa az Annapurna alaptáborában 2024. március 28-án. Fotó: 14 Peaks Expedition/AFP

Nima Rinji rekordot tartó hegymászók családjából származik, most a Seven Summit Treks céget vezetik: Nepál legnagyobb hegymászó-expedíciós cégét, amivel ő is megmászta a Sisapangmát.

Az előző rekordtartó, aki a legfiatalabb hegymászóként megmászta az összes nyolcezres csúcsot, szintén nepáli hegymászó, Mingma Gyabu „David” Sherpa volt, aki 30 évesen érte el ezt 2019-ben. Mind a 14 nyolcezres hegycsúcs Ázsiában található, a Himalája és a Karakorum hegységekben. (BBC)