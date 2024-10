Az EU kibekkelné a magyar elnökség végét, utána kezdené újra szankcionálni Oroszországot

Az európai uniós tagállamok januárban szeretnék újra elkezdeni a tárgyalásokat Oroszország szankcionálásáról. Az ok egyszerű: ekkor Magyarország, amelyet az EU-ban Moszkva legnagyobb szövetségesének tartanak, átadja a soros elnöki posztot Lengyelországnak. Annak az országnak, amely Ukrajna egyik legnagyobb támogatója – írja a Politico.

Varsó már jelezte, hogy féléves uniós elnökségét arra szeretné felhasználni, hogy szigorúbban lépjen fel a kontinensre áramló orosz olajjal szemben, amely továbbra is a Kreml kulcsfontosságú bevételi forrása.

photo_camera Az EU-ban Orbánt Moszkva legnagyobb szövetségesének tartják Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

„Az orosz energiaimport egyre növekszik – mondta Krzysztof Bolesta, lengyel klíma- és környezetvédelmi miniszter a hét elején egy luxemburgi miniszteri találkozón. – Ez rossz jel. Ezzel foglalkoznunk kell.”

Az EU már korábban is vezetett be korlátozásokat az orosz olajra, és jelentősen csökkentette a vezetékes gáz vásárlását is, Moszkva azonban számos kiskaput használ ki, és egyre nagyobb a nehezen nyomon követhető tartályhajók flottája, amelyek még mindig orosz fosszilis üzemanyagokat értékesítenek világszerte.

Uniós diplomaták és tisztségviselők szerint Orbán Viktor gyakorlatilag arra használja fel az uniós elnökségét, hogy leállítsa és korlátozza az orosz gazdaságot sújtó szankciókat, ezért nagyon várják, hogy Lengyelország átvegye a stafétát. Egy neve elhallgatását kérő magas rangú diplomata úgy fogalmazott a Politico szerint, hogy

„kemény tél jön Ukrajnában, de vége a katasztrofális magyar elnökségnek is”.

Egy másik diplomata szerint egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy a szankciók fókuszát finomítani kell. „El kell fogadnunk, hogy a szankciórendszer nem úgy működik, ahogy kellene – problémák vannak a cseppfolyósított földgázzal, problémák vannak az olajjal, problémák vannak bizonyos kereskedelmi árukkal.”

A lengyelek az elnökségük idejét arra is fel szeretnék használni, hogy szigorúbbá tegyék az EU-ba áramló gáz eredetének ellenőrzését. A lap szerint azonban bármelyik új szankciónak a magyar ellenállást is le kell győznie, akkor is, ha már nem Budapest irányítja a tárgyalásokat.