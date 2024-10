A hódmezővásárhelyi közgyűlés úgy döntött, megveszi a nemrég 3,2 milliárdból felújított szabadkígyósi kastélyt

Keddi ülésén „a vásárhelyi közgyűlés döntött: a testület megakadályozza, hogy egy újabb magyar kastélyt lopjanak el” – áll a városi önkormányzat által kedd délután kiadott közleményben, amely úgy fogalmaz: „Márki-Zay Péter polgármester szerint mindent meg kell tenni azért, hogy a közvagyon ne kerüljön magánkézbe”.

A közlemény szerint a keddi közgyűlésen „a szabadkígyósi Wenckheim-kastély megvásárlása mellett álltak ki a képviselők, hogy megvédjék a közvagyont és ne kerüljön magánkézbe a kastély”. Arról, hogy ez a döntés a gyakorlatban pontosan mit jelent, tehát hogy milyen áron és mikortól kerülhet a vásárhelyi közgyűlés tulajdonába az a Wenckheim-kastély, amelyet 2022-re 3,2 milliárd forintból újított fel az állam, nem derül ki.

photo_camera A szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt 2022-ben újították fel a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram segítségével Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

A polgármester a vásárlás részleteinek ismertetése nélkül csak annyit közölt: „nem fogunk eladósodni, nem fogjuk túlvállalni magunkat, mert okosabbak vagyunk és nem lopunk”, illetve azt, hogy ennél jobb beruházást jelenleg nem tud elképzelni az önkormányzat számára, gazdasági szempontból is jó döntés a kastély örökbefogadása.

Azt nagyjából tíz napja lehet tudni, hogy Hódmezővásárhely önkormányzata kikérte a Wenckheim-kastély pályázati csomagját, erről maga Márki-Zay számolt be. A Telex akkori cikke szerint a polgármester akkor is azt írta: azt szeretné elérni, hogy az ingatlan továbbra is a köz tulajdonában maradjon.

Márki-Zay Péter a mostani közleményben arra biztatta az összes önkormányzatot: a nemzeti kincsek megmentése érdekében gondoskodjanak arról, hogy az „örökbefogadásra” ítélt kastélyok ne kerüljenek magánkézbe. Felidézte, hogy az értékesítésre kiírt kastélyok felújítására 24 milliárd forint uniós forrást használt fel a kormány.

A szabadkígyósi Wenckheim-kastély 1875-1879 között épült Ybl Miklós tervei alapján. Az egyik első tulajdonosa az a gróf Wenckheim József Antal volt, akiről egyes feltételezések szerint Jókai Mór az Egy magyar nábob című regényének főhősét mintázta.