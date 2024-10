Nem folytatta az alapkamat csökkentését a jegybank

Változatlanul hagyta a forint alapvető kamatkondícióit a jegybank monetáris tanácsa. Az alapkamat így továbbra is 6,5 százalék, az úgynevezett O/N jegybanki betét kamatszintje 5,5 százalék, míg az O/N fedezett hitel kamata 7,5 százalék.

A kamatszintet nem változtató döntés nem okozott meglepetést, Virág Barnabás monetáris politikáért felelős MNB-alelnök múlt heti szavai után biztosra vehető volt a kamatok tartása. Virág akkor ráadásul arról beszélt, hogy az MNB nem csak októberben szüneteltetheti a kamatcsökkentéseket, vagyis úgy tűnik, huzamosabb ideig erre a kamatszintre kell berendezkedni.

link Forrás

A forint árfolyama kis mértékben erősödött a kamatdöntés után, az euró ára 400,6 forintról 400,2 forintra csökkent.

Az MNB legutóbb az augusztusi monetáris tanácsi ülésen szakította meg a kamatcsökkentések sorozatát, akkor a júliusban elfogadott 6,75 százalékon maradt az alapkamat szintje. Ezzel a mostanival együtt két szünettel 2023 októbere óta tart a kamatcsökkentés, akkor 13 százalékon volt az alapkamat. Mint fenti ábránkon is látható, ennél alacsonyabban 2022 nyarán volt a kamatszint, június 29-én emelték az addigi 5,9 százalékról 7,75 százalékra.