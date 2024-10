Karácsony Gergely megtartotta Gál Zoltánt főtanácsadónak, ő kapja a legmagasabb fizetést

11 önkormányzati főtanácsadót és tanácsadót neveztek ki az új ciklusban, október 15-ig a Fővárosi Önkormányzatnál. A közérdekű adatigénylésre megküldött lista alapján döntő többségük Karácsony Gergely főpolgármester embere, de vannak rajta a frakciókat segítő munkatársak is.

A lista még nem végleges (erről később), az viszont kiderült, hogy Karácsony Gergely továbbra is főtanácsadóként foglalkoztatja Gál Zoltánt, aki ezért havi 1,95 millió forintot kap. Ő már évek óta Karácsony mellett dolgozik.

A volt főpolgármester-helyettest, a momentumos Kerpel-Fronius Gábort is kinevezték tanácsadónak, 1,1 millió forintért. Felhívtuk, de nem akart még nyilatkozni, annyit árult el, hogy önkormányzati ügyekben ad tanácsot, végső soron Karácsony Gergelynek.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Kiss Ambrus volt helyettes is rajta van a listán, aki 1,55 milliót keres. Miután Karácsony az első ülésen nem tudta volna megszavaztatni Kisst a helyettesének, kinevezte a hivatal főigazgatójának. Kiss a 444-nek azt írta, csak egy fizetése van, és ennyit kapott helyettesként is.

Tanácsadó maradt Jávor Benedek, Kendernay János, Misetics Bálint és Rauschenberger Péter is. A listából nem derült ki, de feltételezhetően a korábbi területüket viszik tovább.

Jávor az előző ciklusban a környezetvédelemért és az Európai-politikáért felelt, most 1,35 milliót keres. Kendernay Jánost várospolitikai tanácsnoknak nevezeték ki az előző ciklusban, aki az Action for Democracyt vezető Korányi Dávidot váltotta. Havi 1 millió a jövedelme.

Misetics Bálint a szociálpolitikáért felelt, most 900 ezer forintot kap. Ugyanennyit keres Rauschenberger Péter is, aki fenntarthatósági tanácsadó volt.

A Fidesz frakció megtartotta Bősze Bernadettet, aki korábban az ECHO Tv híradósa és a közmédia riportere volt. Ő 960 ezret kap havonta. Emellett egy jogász dolgozik a frakciónak 915 ezerért, aki nem közszereplő, így a nevét nem írjuk le. A Kutya Párt és az LMP munkáját is segíti 1-1 jogász, mindketten 750 ezret keresnek.

Változhatnak a számok

A lista pedig azért nem végleges, mert ennél több tanácsadó dolgozhat a városvezetés, a frakciók és a bizottságok mellett. De éppen az új közgyűlésben kialakult zavaros helyzet miatt azt még nem lehet pontosan tudni, hogy mennyi.

Az előző ciklusban 46 embert foglalkoztathattak köztisztviselői minőségben, Karácsony Gergely szerint viszont most kevesebb ember is elég. Az SZMSZ módosításban azt javasolja, hogy a főpolgármester tanácsadói státuszainak számát csökkentsék 15-re (ami a hatályos SZMSZ szerint 46, de ezek nem csak az ő embereit jelentették, hanem a frakciók munkatársait is). Annak érdekében viszont, hogy minden frakció „legalább egy tanácsadói, illetve egy adminisztratív státusszal rendelkezhessen”, Karácsony egy kicsivel növelné a képviselőcsoportok keretét. Eddig ugyanis a frakcióknak összesen volt egy nyolcfős tanácsadói kerete, illetve kilenc adminisztratív státusza, amit most Karácsony egységesen tíz-tízre emelne. (A Fővárosi Közgyűlésben 6 frakció van.)

Ennek következtében a megkapott listán lévő nevek cserélődhetnek is, de tudomásunk szerint Karácsony a saját embereinél nem akar változást.

Az SZMSZ módosításról az alakuló ülésen nem szavaztak, de szerdán újra a közgyűlés elé kerül. A fideszes Gulyás Gergely Kristóf még ennél is jóval kevesebb főpolgármesteri tanácsadót javasol, de ezt Karácsony nem támogatja, szerinte ez „politikai kommunikációs célokat szolgál.”

Miután az SZMSZ módosítás több pontját vitatják a frakciók, kérdés, most mi megy át.

A közérdekű adatigénylésből kiderült az is, hogy az előző ciklus végén, szeptember 30-cal 41 önkormányzati főtanácsadó és tanácsadó jogviszonya szűnt meg a határozott idő lejártával, és 18 ember távozott a hivatalból. Az érintettek nem kaptak jutalmat vagy végkielégítést, ahogy a frakciók mellett dolgozók sem.