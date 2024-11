„Mostanában a Facebook valamiért lecsavarta az algoritmusomat. Előfordul az ilyen, nem fogok összeesküvés-elméleteket keresni, mint egyes ellenzéki vagy kormánypárti politikusok. Nem hiszem, hogy azért, mert valaki a Fideszből a Metánál dolgozik vagy Toroczkai László miatt” - mondta a Tisza Párt elnöhe a heti videós élőjében.

Magyar Péter a Facebookon kezdte építeni magát, most is itt követik a legtöbben, ugyanakkor már több platformon is jelen van, a hétvégén még a Redditen is megjelent.