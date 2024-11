Trump máris kijelölte legfontosabb emberét

photo_camera Susie Wiles és Trump. Fotó: POOL/AFP

Donald Trump máris kiosztotta leendő adminisztrációjának legfontosabb háttérpozícióját: a Fehér Ház kabinetfőnöke az a Susie Wiles lesz, aki az elmúlt négy évben Trump legfontosabb háttérembere, majd kampányfőnöke volt Floridában. Ezzel Wiles lesz az első nő a történelemben ebben a kulcspozícióban - írja a New York Times. Már 2016-ban, illetve 2020-ban is Trump kampánycsapatának tagja volt, kevésbé magas beosztásokban.

Wiles szuperképessége az, hogy képes volt kezelni Trump kaotikus vezetési stílusát és négy évig irányítani a politikus teljes politikai gépezetét azután, hogy Trump előtte, hivatalban lévő elnökként egy ciklusa alatt négy kabinetfőnököt fogyasztott el a Fehér Házban. Wilesnak a szervezet irányítása és a kampány megszervezése mellett az ügyvédekkel való kapcsolattartás volt a fő feladata, annyi különféle per folyt Trump ellen az elmúlt években.

„Susie kemény, okos, leleményes és általános csodálat és tisztelet övezi” - írta róla Trump a kinevezést bejelentő közleményében.

Wiles jó viszonyban van Trump alelnökével és gyerekeivel is. Azzal, hogy a leendő elnök közeli bizalmasát nevezte ki a kulcspozícióba, szembement saját korábbi gyakorlatával, első elnöki ciklusának első kabinetfőnökévé ugyanis azt a Reince Priebust nevezte ki, aki a republikánus párt vezetője volt, de előtte nem dolgozott Trumppal.

photo_camera Fotó: JIM WATSON/AFP

Wiles nem a Trump-rajongó szélsőjobb szubkultúrából érkezett, egész életében washingtoni háttérember és kampányszervező volt, emiatt máig jó viszonyt ápol a régi republikánus elit Trump által kiszorított tagjaival is. De nagymamaként is meg tudta kedveltetni magát a fiatal trumpistákkal is. Bár a pozícióról, amit most megkapott, hagyományosan azt tartották, hogy a kabinetfőnök a második legnagyobb hatalommal járó washingtoni munkakör az elnöké után, Trump önkényes vezetési stílusa miatt jellemzően konfliktusos viszonyban volt a korábbi kabinetfőnökeivel.

Trump általában kifejezetten elvárja az embereitől, hogy álljanak be a nyilvánosság elé és tévéinterjúkban védjék meg. Wiles azonban igazi szürke eminenciás típus, látványosan irtózik a rivaldafénytől, alig ad interjút, inkább az jellemző rá, ami a választási eredményvárón történt Floridában: miután világossá vált Trump győzelme, az elnök kétszer is megpróbálta rávenni Wilest, hogy szóljon a megjelentekhez a színpadról, de ő nem volt hajlandó a mikrofonhoz lépni. Így Trumpra maradt, hogy magasztalja őt, „jégkirálynőnek” nevezve a kampányfőnökét. Ez a jegezés tőle nagy dicséret, Trump korábban ugyanis mindig látványosan élvezte, hogy az ügyvédje, Roy M Cohn rendszeresen úgy jellemezte őt, Trump „jegeset vizel”.

Wiles már Trump előtt is sikeres kampányfőnök-kampánytanácsadónak számított. Ő segítette például győzelemhez Ron DeSantist a floridai kormányzóválasztáson.