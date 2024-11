A honvédség ellopott bevásárlólistája

Ismét itt a 444 napindító (és nem az egyetlen) hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb/legérdekesebb híreivel.

HANGOK

Az újabb Vogel-féle hangfelvételen Magyar azt mondja, agyhalottak a pártja EP-képviselői. Bármilyen AI-felismerő szoftvert is nézünk, 100 százalékos választ még egyik sem tud adni arra, hogy egy hangfelvétel manipulált-e vagy sem, de azért a Lakmusz ad néhány támpontot, ami alapján érdemes tájékozódni.

photo_camera Fotó: evribodi

Rovó Attila kollégánk szerint két ügy rombolja a monolit, mindent uralni képes Fidesz legendáját: a Lakatos Márk-ügyben Ábrahám Róbert elszabadult hajóágyúra hasonlít, míg a Vogel-ügyben Magyar állítólag belsős infók segítségével tudott előremenekülni.

A HAZÁNK

Ismeretlen támadók ellophatták a Védelmi Beszerzési Ügynökség összes anyagát, a rendszert zárolták, és 5 millió dollárt követelnek azért, hogy ne publikálják a dokumentumokat. Az ellopott adatokról és Észak-Koreáról is kérdeztük Gulyást Gergelyt a Kormányinfón.

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Kiss Szilárd volt az egyik kiállító a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség szentpétervári standján: a korábban nemzetbiztonsági kockázatnak ítélt, magas szintű orosz kapcsolatokkal rendelkező férfi kereskedésének borait kínálhatta Oroszországban a magyar külügy cégének segítségével.

Pert nyert Koczka matektanár a Rogán-féle titkosszolgálat ellen, így talán majd megtudhatja, miért jelentett nemzetbiztonsági kockázatot: a pápalátogatáskor szeretett volna önkénteskedni, de nem engedték, és azt sem árulták el, miért, pedig soha semmit nem követett el, csak részt vett a pedagógustiltakozásokban.

Kövér László szerint összeköt minket az örményekkel a fennmaradásért való küzdelem, miközben épp Magyarország miatt nem sikerült az EU-nak elítélnie a Hegyi-Karabahot lerohanó Azerbajdzsánt.

A médiahatóság eljárást indított a Magyar Péter péniszét mutogató TV2-s anyag miatt.

Semjén szavaiból az következne, hogy a papok között 40-szer nagyobb a gyermekbántalmazók aránya, de ez persze hülyeség.

Beszélgetős könyvvel jelentkezik Szájer József.

NEMZETGAZDASÁG

A babaváróra emlékeztet a kormány új munkáshitel-tervezete: a részletszabályok szerint a max. 4 millió forintos kölcsönt csak egyszer lehetne felvenni, a futamidő fixen 10 év, a fennmaradó tartozást a 3 gyerekeseknek vissza nem térítendő támogatás formájában engednék el.

A magyar gazdaság teljesít a legpocsékabbul az EU-ban: a legfrissebb negyedéves adatok szerint, de éves alapon is a magyar GDP volt a második legrosszabb. Csak négy uniós tagállamban esett vissza a GDP az előző negyedévhez képest, Magyarországon kívül két országban volt technikai recesszió. (Az építőiparban a covid óta nem látott mélységbe zuhant a termelés.)

photo_camera Fotó: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP

Az OTP és a K&H után a CIB Bank is áthárítja ügyfeleire a megemelt tranzakciós illetéket.

Ismét napirenden a modellváltás, alapítványi helyett céges fenntartásba kerülhet a BME.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a hulladékkezelésünk miatt.

NAGYVILÁG

A képviselőházban is többséget szereztek a republikánusok, ezzel hozzájuk került a törvényhozás és a végrehajtás is. Donald Trump főtiszteket is kirúghat a Pentagonból.

photo_camera Trump és Biden találkozója a Fehér Házban 2024. november 13-án. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az EU pénzt ad a tagállamok közös védelmi beszerzéseihez, és rekordösszegű kifizetést kap Lengyelország a befagyasztott uniós pénzekből is, miután tavaly októberben leváltották a Jarosław Kacziński-féle PiS-t, a Fidesz korábbi szoros szövetségesét.

Tüntetők fogadták a brüsszeli Magyar Házban könyvbemutatót tartó szélsőjobboldali Jordan Bardellát, a rendőrök 40 embert letartóztattak.

5 év börtönt és közügyektől eltiltást kért a francia ügyészség Marine Le Penre.

Az ironikus álhíreket gyártó Onion megvette a szélsőjobbos Alex Jones oldalát, hogy ugyanolyan tartalmakat gyártson, mint Jones, csak most már ironikusan.

Iránban pszichológiai kezelést kaphatnak azok a nők, akik megtagadják a hidzsáb viselését.

AMI MARADT

A világ legnagyobb korallját találhatták meg a Csendes-óceánon: akár több mint háromszáz éves is lehet, nagyobb, mint egy kék bálna, és jól van.