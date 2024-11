Kiss Szilárd volt az egyik kiállító a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség szentpétervári standján

Ma van az utolsó napja a Peterfood expónak Szentpéterváron. A Peterfood Oroszország legnagyobb élelmiszer-ipari kiállítása, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) rendszeresen állít standot, ahol magyar termékeket kínál orosz kereskedőknek. Idén 15 magyar céget vittek ki, köztük többségben voltak a borászatok, pincészetek, a 15-ből kilenc kiállító bort kínált. Köztük volt a Champion Wines Kft. is. A HEPA oldalán közzétett fotón, ami az esemény sikeréről számol be, épp ennek a vállalkozásnak a vezetője van a polcok mögött.

photo_camera A szentpétervári Peterfood expo magyar standja, a háttérben a polc mögött a Champion Wines Kft. tulajdonosa Fotó: HEPA

De ki a Champion Wines Kft. vezetője? Nézzük meg közelebbről a képet:

photo_camera Kiss Szilárd a Peterfoodon Fotó: HEPA

A férfi a szemüveggel a fején nem más, mint Kiss Szilárd, a Fazekas Sándor agrárminiszter által kitüntetett korábbi moszkvai agrárattasé, aki a keleti nyitás kulcsfigurája – egyben Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester cégtársa – volt, és 100 milliókkal károsított meg egy takarékszövetkezetet, mielőtt kinevezték volna miniszteri biztossá. 2015-ben fennakadt a nemzetbiztonsági átvilágításon. A magyar szolgálatok – többek között – azért tarthatták kémgyanús alaknak, mert többezres tételben intézett magyar vízumot orosz prostituáltaknak, bűnözőknek.

Panyi Szabolcs és Dezső András cikksorozatából derült ki a magyar nyilvánosság számára is, hogy a moszkvai nagykövetség konzuli osztályán több ezer schengeni vízumot adtak ki orosz állampolgároknak, akikről azt sem tudták, kicsodák. Voltak köztük, akik Magyarországra sem jöttek el, hanem egyből valamelyik más uniós tagállamba utaztak. A külügyminisztérium belső vizsgálati anyagából tavaly az is kiderült, hogy ezek „tisztázatlan anyagi hátterű és foglalkozású orosz állampolgárok” voltak, akik „minden látható, dokumentált ellenőrzés nélkül” utazhattak be az Európai Unió területére. A legtöbb esetben a lakcímükön és a személyes adataikon kívül semmit sem tudtak ezekről az emberekről. Ráadásul a kérelmezők még csak meg sem jelentek a konzulátuson, személyes interjú sem volt.

photo_camera Kiss Szilárd egy korábbi fotón Fotó: Kiss Szilárd/Facebook

Mivel egy idő után Kiss Szilárd működését már a magyar külügyminisztérium is vállalhatatlannak tartotta, 2013 szeptemberében Martonyi János visszahívta őt. Csakhogy miután kitiltották a moszkvai nagykövetségről és a külügyből, az akkori vidékfejlesztési miniszter, Fazekas Sándor keleti gazdasági kapcsolatokért felelős miniszteri megbízottként alkalmazta tovább Kiss Szilárdot. Ebben a pozícióban már nem kellett átesnie egy újabb nemzetbiztonsági ellenőrzésen. Kisst végül nem a vízumügyek miatt, hanem az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezethez kapcsolatos ügy miatt tartóztatták le 2015 januárjában. Régóta szabadult, most a budapesti Jókai téren van borboltja, ez a Champion Wines Kft.

Ez a HEPA az a HEPA?

A HEPA, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség azért lehet mostanság ismerős sokaknak, mert ez az a külügyes cég, amelynek a moszkvai irodavezetője hetek óta egy szankcióelkerülésről és csempészetről szóló ügy központi figurája. Horváth Ficzere Margaritát akkor ismerhettük meg, amikor augusztus végén jött a hír, hogy egy magyar férfi akart katonai rádiókat csempészni Oroszországba Amerikából, de elfogták. Kiderült, Bence Horváthról, a HEPA moszkvai irodavezetőjének fiáról van szó. Aki éppenséggel az édesanyja orosz állammal kötött bizniszei miatt került most bajba.

Horváth Ficzere Margarita 2019-től a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából vezette a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség moszkvai képviseletét annak rejtélyes, 2023-as bezárásáig. Ezzel párhuzamosan több orosz cége is volt. A Budaphone és a PromSzvjazRagyio nevű vállalkozásai összesen több mint négymilliárd rubelt kaptak a Kremltől katonai rádiók leszállításáért. Ezek szankciós termékek, Nyugaton bűncselekménynek számít a leszállításuk Oroszországba. Mostanra több magyar állampolgár neve is felmerült az ügyben, de a magyar hatóságok még semmit sem reagáltak arra, hogy léptek-e a csempészhálózat felderítése érdekében.

photo_camera A Külgazdasági és Külügyminisztérium által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) moszkvai képviseletének megnyitóján, 2019. december 13-án. Mellette Hendrich Balázs, a HEPA vezérigazgatója és Horváth Margarita, a képviseleti iroda vezetõje Fotó: KKM/Borsos Mátyás/MTI/MTVA

Úgy tudjuk, a HEPA moszkvai irodáját 2023-ban bezárták, az Oroszországba irányuló kereskedelmi feladatokat Budapestről intézik. Kérdéseket küldtünk a külügynek és a HEPA-nak is arról, miért hívták meg Kiss Szilárdot a magyar stand résztvevőjének. Beszéltünk Kiss Szilárddal is telefonon, aki annyit mondott, hogy külföldön van – hisz még tart a vásár –, és visszahív majd minket. Ha jelentkeznek, beszámolunk róla.