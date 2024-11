Az oltásellenes, összeesküvés-hívő Robert F. Kennedy Jr.-t jelöli Trump az egészségügyi minisztérium élére

„Örömmel jelentem be, hogy Robert F. Kennedy Jr. lesz az Egyesült Államok Egészségügyi és Szociális Minisztériumának vezetője” – írta Twitteren az amerikai elnökválasztáson újraválasztott Donald Trump, aki azzal folytatta, hogy szerinte az amerikaiakat régóta „megtévesztik és félretájékoztatják” a gyógyszergyártó cégek és az élelmiszeripar.

Szerinte az egészségügyi minisztériumnak most „nagy szerepe lesz abban, hogy mindenki védve legyen a káros vegyi anyagoktól, szennyező anyagoktól, növényvédő szerektől, gyógyszerektől és élelmiszer-adalékoktól, amik hozzájárultak az országot sújtó egészségügyi válsághoz”. Trump úgy látja, hogy Kennedy majd „véget vet a krónikus betegségek járványának”, és segítségével „Amerika újra nagyszerű és egészséges lesz”.

photo_camera Fotó: OLIVIER TOURON/AFP

A döntés azonban nem Trumpon, hanem a szenátuson múlik, hogy elfogadják-e aaz oltásellenes Kennedy jelölését az egészségügyi minisztérium élére.

De ahogy a Politico is írja, ezek szerint most olyan ember kerülhet az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériumának élére, aki az elmúlt években olyan alaptalan és többször megcáfolt állításokat hangoztatott, miszerint az oltások autizmust okoznak, vagy hogy az Egyesült Államok fertőző betegségekért felelős korábbi vezető tisztviselőjét és vezető immunológusát, Anthony Faucit pedig azzal vádolta, hogy összejátszott Bill Gatesszel és a gyógyszergyártókkal a covid-oltások eladása érdekében. De azt is mondta napokkal a választás előtt, hogy a Trump-adminisztráció mentesíti majd a csapvizet a fluoridtól, ami Kennedy szerint „szinte biztosan” IQ-csökkenést okoz a gyerekeknél. Sőt, a nyár végén meg azzal haknizott, hogy ő hagyta ott egy medvebocs tetemét a New York-i Central Parkban tíz évvel ezelőtt. Hogy mit érdemes még tudni a leghülyébb Kennedyről, azt tavaly egy hosszabb cikkben is összefoglaltuk.