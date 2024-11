Családbarát munkahely címet kaphat Vertán György cége

Egyedül a Tigra Kft. pályázott a családbarát munkahely címre a XI. kerületben – tudta meg a HVG. Ez Vertán György egyik cége, amely Varga Judit volt igazságügyi minisztert is foglalkoztatja.

Kreitler-Sas Máté alpolgármester azt mondta, múlt héten tárgyaltak az ügyről, de nem volt egyetértés, így nem született végleges javaslata decemberi képviselő-testületi ülésre.

„Rosszul venné ki magát, ha a családbarát munkahely elismerést éppen egy olyan cég kapná, amelyről most derült ki, hogy az egyik politikus volt családtagját foglalkoztatja. Volt, aki egyetértett ezzel az érveléssel, viszont olyan is akadt, aki szerint ennek ellenére is át kellene adni a díjat.”

Magyar Péter november 10-én beszélt arról, hogy Vertán Györgyön keresztül „fizeti ki” Kubatov Gábor Varga Juditot illetve Vogel Evelint, akinek készpénzt és lakást is biztosítanak.

Varga visszautasította ezt a narratívát, Vertán pedig elismerte, hogy Vogel az egyik cégének tulajdonában lévő lakásban lakik, de pénzzel nem támogatja. Azt írta, Vogel több mint 10 éve a barátja.