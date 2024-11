Volt polgármestert indít a DK az időközi országgyűlési választáson

„Az igazi ellenzéki párt nem menekül a választás elől, nem latolgatja az esélyeket, nem taktikázik, hanem elindul, és képviseli a szavazóit és az Orbánon kívüli világot” – szúrt oda Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke Magyar Péternek, mielőtt bemutatta volna a párt képviselő-jelöltjét.

A DK Takács László helyi politikust indítja a választáson. Takács függetlenként csaknem 9 évig volt Grábóc polgármestere (2019-ben lett más a vezető), később helyi majd megyei önkormányzati képviselő lett.

2024-ben az Őszintén nevű szervezet képviseletében jutott be a bonyhádi képviselőtestületbe, illetve a Tolna Vármegyei Önkormányzatba is, ahol jelölőszervezetként a DK is szerepelt.

Molnár azt emelte ki, hogy az eddig bemutatott jelöltek közül Takács tényleg a választókerületben él és dolgozik.

photo_camera Takács László Fotó: DK

A videóban Takács papírból olvasta fel bemutatkozó szövegét.

A Tolna 2-es választókerületben a fideszes Potápi Árpád János hirtelen halála miatt tartanak időközi választást január 12-én. 2022-ben Potápi 62,4 százalékkal nyert.

Az MSZP Harangozó Tamás volt országgyűlési képviselőt indítja, aki közleményük szerint „személyesen is kötődik Tolna megyéhez, egyetemi tanulmányai, valamint eddigi politikai pályafutása alkalmassá teszi a körzet hathatós képviseletére”.

A Mi Hazánk Dúró Dórát indítja, a Vona Gábor-féle Második Reformkor pedig Ágoston Pált. A Fidesz eddig nem nevezte meg jelöltjét. A Tisza Párt azt közölte, ők időközin nem indulnak.