Duró Dórát indítja a Mi Hazánk a dombóvári időközin

Bár Duró Dórát a 2022-ben még Budapest 6-os választókörzetében indította a pártja, most Tolna megye 2-es számú egyéni választókerületében is bevetnék, ahol a fideszes Potápi Árpád János váratlan halála miatt kell időközi választást tartani január 12-én. A Mi Hazánknak ebben a körzetben két éve 7,54 százalékot sikerült elérnie Tobak Gáborral, de azért indítják a jóval ismertebb Dúrót, mert gyerekkora legnagyobb részét választókerülethez tartozó Döbröközben töltötte, családja ma is ott él. Általános iskolába is oda, illetve Dombóvárra járt, ahol a gimnáziumi érettségit is szerezte. Édesapja közel két évtizede dolgozik állatorvosként a környéken.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza Párt korábban bejelentette , hogy nem indít saját jelöltet a körzetben, a Vona Gábor-féle Második Reformkor Ágoston Pállal próbálkozik, az MSZP egy még meg nem nevezett jelölttel okozna meglepetést a Fidesznek. A kormánypárt még nem nevezte meg a jelöltjék, de Magyar Péter öccsének lapja elkezdte terjeszteni, hogy Potápi Árpád lányát, Potápi Katát indítanák. 2022-ben Potápi 62,44 százalékkal nyerte meg a körzetet, az ellenzék közös jelöltje Szabó Loránd csak 27 százalékot kapott.