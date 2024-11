Kádár koponyája 2.: eltűnt Lumumba aranyfoga

photo_camera Patrice Lumumba egy évvel a kivégzése lőtt. Fotó: STAFF/AFP

A sírban sem nyugodhatott sokáig, hiszen két évvel az előkerülése és eltemetése után eltűnt Patrice Lumumba, a független Kongó első, 1961-ben 35 évesen kivégzett miniszterelnökének egyetlen megmaradt testrésze egy fog. Az aranyfogat 2022-óta mauzóleumban őrizték, koporsóban eltemetve, innen veszett nyoma. A hatóságok hivatalos álláspontja az, hogy a fog nincs ugyan meg, a koporsót pedig felfeszítve találták, de még nem biztos, hogy ellopták - jelenti a Reuters. A politikus családja 2022-ben kapta vissza a megmaradt testrészt a belga kormánytól. Az aranyfogat egy olyan belga rendőr őrizte meg, aki jelen volt akkor, amikor a függetlenségpárti politikust sortűzzel kivégezték, majd személyesen oldotta fel a holttest nagy részét savban, elégetve a maradványokat. A fogat ez a rendőr húzta ki és tette el emlékbe.

photo_camera Lumumba miniszterelnökként nyilatkozik Fotó: -/AFP

Patrice Lumumba a brutális belga gyarmati uralom alól szabaduló Kongó első miniszterelnöke volt. Mindössze három hónapja kormányzott, amikor a frissen felállt hadsereg egy része puccsot hajtott végre Mobutu Sese Seko vezetésével.

photo_camera Mobutu, itt még a legendás leopárdbőr sapkája nélkül, egyenruhában Fotó: -/AFP

Lumumba a hívei által uralt országrészbe menekült volna, de Mobutu emberei elkapták, az ott állomásozó ENSZ-erők szeme láttára a szakadár Katanga tartományba hurcolták, ahol a Katangát uraló Moise Csombe hadúr emberei megkínozták és belga zsoldosok segítségével kivégezték. Belgium ezért jóval később hivatalosan bocsánatot kért.

photo_camera Moise Csombe remek öltönyben. Fotó: AFP

Mivel Lumumba balos afrikai nacionalista volt és rövid miniszterelnöksége alatt a Szovjetunióval vette fel a kapcsolatot, Mobutu pedig az amerikaiakkal boltolt, Lumumba az egykori szocialista táborban, így Magyarországon is hivatalos hősnek számított, több városban, így Budapesten is utcát is elneveztek róla. Neki köszönhetjük a messze legjobb szövegű magyar kommunista dalt:

Hejhó, Lumumba, és a Belga-Kongó, a Belga-Kongó.

Hejhó, Lumumba, és a Belga-Kongó, a Belga-Kongó.

Katanga volt, Katanga volt a szakadár, a szakadár.

Katanga volt, Katanga volt a szakadár, a szakadár.

Csombe, Csombe, ronda renegát,

Csombe, Csombe, fogd be a pofád.

Kaszavubu, Kaszavubu, Kaszavubu, Kaszavubu,

Mind megette vacsorára őket Mobutu.

Utóbbi sor a szovjet propaganda által terjesztett sztorikra utal, miszerint Mobutu kannibál lett volna. Ha felébredt benned az érdeklődés Lumumba nemezise iránt, az olvasgatást kezdd ezzel a pompás Vice-cikkel!