Négy év csúszás után Orbán Viktor végre megnyitja a Puskás Múzeumot

November 25-én személyesen Orbán Viktor nyitja meg a Puskás Múzeumot. A Puskás Aréna toronyépületében berendezett kiállítás a névadó pályafutása mellett az Aranycsapat tagjait is bemutatja majd.

A sajtómeghívó szerint a múzeum alapítóinak az a célja a kiállítással, „hogy azok, akik személyesen már nem gyönyörködhettek játékukban, nem érezhették át azt a büszkeséget, ami minden magyar szívét megdobogtatta, a Puskás Múzeumot bejárva átérezhessék, milyen felemelő érzés volt, amikor a magyar labdarúgás sztárjai játékukkal meghódították a világot.”

photo_camera Orbán Viktor Puskás Ferenc görög nyelvű emléktáblája előtt Fotó: PFLA/Takács József

A múzeum megnyitása már csak azért is hírértékű, mert kialakításával még 2019 áprilisában bízta meg a kormány a Terror Házáért is felelős, Schmidt Mária által vezetett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványt. Ehhez pedig 3,9 milliárd forintot is biztosított.

A kiállítást az eredeti tervek szerint 2020 áprilisában nyitották volna meg, mégpedig azért, hogy a látogatóközpont az Európa-bajnokságon már fogadhasson vendégeket. A múzeum azonban sem 2020-ra, sem 2021 áprilisára nem készült el, így a koronavírus-járvány miatt egy évvel elcsúsztatott Európa-bajnokság úgy ment le, hogy Puskás életével nem ismerkedhettek meg a külföldi és a magyar szurkolók. A csúszást 2021 júniusában a pandémiával indokolta a közalapítvány.

A múzeum eredeti terveiről ebben a cikkben írtunk bővebben.