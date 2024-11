A francia csapatok ukrajnai bevetésének lehetőségét sem veti el a francia külügyminiszter

Nem létezik „vörös vonal” Ukrajna támogatásával kapcsolatban – mondta a francia külügyminiszter a BBC-nek. Jean-Noël Barrot arról beszélt, hogy Ukrajna ennek megfelelően nyugodtan használhat francia gyártmányú nagy hatótávolságú rakétákat is, de nem mondta meg, hogy történt-e már ilyen.

Emmanuel Macron francia elnök már az év elején jelezte, hogy Franciaország engedélyezi rakétáinak Oroszország elleni felhasználását. Barrot mostani megszólalása azonban azért különösen fontos, mert az egyre intenzívebb orosz-ukrán háborúban éppen most az az egyik legfontosabb kérdés, hogy Ukrajna nyugati támogatói hogyan viszonyulnak az általuk biztosított fegyverek használatához. Sőt, amikor arról kérdezték, hogy ez akár francia csapatok bevetését is jelentheti-e, így válaszolt: „Egyetlen lehetőséget sem vetünk el.”

photo_camera Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter Fotó: TELMO PINTO/NurPhoto via AFP

„Olyan intenzíven és olyan hosszan fogjuk támogatni Ukrajnát, ameddig csak szükséges. Miért? Mert a mi biztonságunk forog kockán. Minden négyzetkilométer, amelyet az orosz hadsereg elfoglal, egy négyzetkilométerrel közelebb hozza a fenyegetést Európához” – mondta Barrot.

A külügyminiszter arra is utalt, hogy a nyugati országoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat: „Természetesen többet kell költenünk, ha többet akarunk tenni, és szembe kell néznünk ezekkel az új kihívásokkal.” Barrot kijelentései egy jelentős eszkalációt hozó hét után hangzottak el. Az ukránok először lőttek be Oroszország területére brit és amerikai hosszú hatótávolságú rakétákkal, Oroszország pedig egy állítása szerint új típusú rakétát vetett be, Vlagyimir Putyin pedig a globális háború lehetőségéről beszélt.