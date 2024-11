Parti sziklán mászkálva csúszott a tasmán folyó jeges vizébe a 69 éves litván, akit csak a lába levágása árán tudtak kimenteni

Még mindig élet-halál között lebeg az a 69 éves litván turista, akinek raftingolás közben olyan perchesen szorult be a lába egy ausztráliai folyó sziklái közé, hogy csak a lába víz alatti amputálása árán lehetett kimenteni. Egy nap alatt egy rakás részlet derült ki a hihetetlen balesetről és a legalább annyira elképesztő, összesen húsz órán át tartó mentőakcióról.

A 69 éves litván turista tíz litván társával együtt indult többnapos evezésre az Ausztráliához tartozó Tasmánia szigetének ritkán lakott délnyugati sarkába, a Franklin Riverre. Klasszikus bővízű hegyi folyóról van szó, rohanó, jeges vízzel és óriási sziklákkal. A férfi az egyik kikötés után egy hatalmas sziklán mászkálva megcsúszott, a vad sodrású vízbe esett, a partot alkotó szikla és két másik, partközelben elhelyezkedő óriási kő közötti résbe. Itt olyan pechesen ragadta magával a víz, hogy a lába térd táján beszorult.

A helyszínre helikopteres légimentők és szintén helikopterrel ideszállított mentőalakulatok érkeztek. A folyópartra elsőként kiérkező Mitch Parkinson mentőorvos szerint életében nem vett részt ilyen durva akcióban, a litván nyugdíjasról pedig azt mondta, hogy kivételes erejű és állóképességű férfinek bizonyult, aki egész éjjel jól állta a sarat, vagyis a jeges vizet, miközben az orvosok próbálták táplálni és itatni.

photo_camera A beszorult férfi a helyi rendőrök felvételén.

A két kiérkező életmentő egyike, Ace Petrie felidézte, hogy mellig a rohanó vízbe merülve látta meg a folyásiránnyal szemben beszorult férfit, aki csak kicsit beszélt angolul. Amikor megpróbálták kihúzni a lábát, annyit azért ki tudott mondani, hogy „eltört a lábam”. Már az is hosszú előkészítést igényelt, hogy egyáltalán meg tudják közelíteni az áldozatot. A hegyi folyók vízjárása igen rapszodikusan változik, itt is apadás volt várható, ami meg is történt, de nem annyira, hogy a legkényesebb rész szárazra kerüljön.

A férfit a helyzet felmérése után minden eszközzel próbálták kiszabadítani. Felfújható légzsákokat és olyan speciális hidraulikus szerszámokat is bevetettek, amik 50 tonna megmozgatására képesek, de Petrie elbeszélése szerint ezek a sziklák meg sem moccantak. A mentésnek ez az aktív fázisa 10-12 órán át, egész éjszaka tartott. Callum Herbert rendőrtiszt szerint annak ellenére sem tudták kihúzni az idős férfit, hogy minden létező irányba próbálták kimozgatni őt is meg az őt fogva tartó sziklákat is. A terep annyira vad volt, hogy a rádiók sem működtek rendesen, a földi stáb kezdetben alig tudott kommunikálni a helikopterekkel, ezért a parti őrség egyik repülőjét is be kellett vetniük közvetítőként.

Az egész éjszakán át tartó akciót azért folytatták, hogy az amputálás tényleg a legutolsó lehetőség legyen, de végül nem találtak más megoldást. A litván turistacsoport egyik tagja orvos volt, aki beszélt is angolul, ő tolmácsolta a férfinek, hogy a lába levágása maradt az egyetlen megoldás.

A férfi vasárnap este még kritikus állapotban feküdt a Royel Hobart kórház baleseti sebészetén.

(via Guardian)