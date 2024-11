Amerikai kutatók szerint Észak-Korea bővítette fegyvergyárát, ahol az Ukrajnában bevetett rakétákat gyártják

Egy amerikai think-tank műholdképek alapján az állítja, hogy Észak-Korea bővítette humhungi fegyvergyárát, ahol olyan rövid hatótávolságú rakétákat gyártanak, amiket az orosz hadsereg Ukrajnában használ.

Sam Lair, az amerikai James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) think-tank kutatója szerint a humhungi, „Február 11.” elnevezésű fegyvergyár az egyedüli, ahol Hwasong-11 típusú rakétákat gyártanak. Ukrajna korábban azt állította, hogy az orosz hadsereg ezt a fegyvert is bevetette a háborúban.

A CNS a Planet Labs októberben készített műholdképeire alapozza állítását. A kutatók szerint a fegyvergyár területén két új épületet emeltek. Az egyiket összeszerelésre, a másikat a munkások elszállásolására használhatják az észak-koreaiak.

Lair szerint az új összeszerelő épület mérete körülbelül a 60-70 százaléka a már meglévő összeszerelő épületének. A műholdképek alapján a gyár földalatti létesítményeinek bejáratait is felújítják.

Korábban Észak-Korea és Oroszország is tagadta, hogy észak-koreai fegyvereket használnának az ukrajnai háborúban. A két ország ugyanakkor védelmi megállapodást kötött idén júniusban, azóta pedig már észak-koreai katonák is megjelentek az ukrán fronton. (via Reuters)