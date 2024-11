Betiltja a szépítő filterek használatát a 18 éven aluliak számára a TikTok

A fiatalok szorongásának megelőzésére hivatkozva betiltja 18 éven aluli felhasználói számára a szépítő filterek használatát a TikTok. Az új szabály a következő hetekben lép életbe.

A rendelkezés kiterjed a szemnagyobbító, ajakdúsító és bőrkorrigáló filterekre is. A valóságtól teljesen elrugaszkodó filtereket azonban nem érinti a korlátozás, így kutyaorrokat és nyuszifüleket továbbra is felrakhatnak maguknak a fiatalok.

photo_camera Fotó: Da qing/Imaginechina via AFP

A TikTok azt is bejelentette, hogy újabb eszközt vet be a hamis életkorral regisztrált felhasználók kiszűrésére. A gépi tanulást használó automatikus rendszer próbaverziója még az év vége előtt elindul. A TikTok célja, hogy egyetlen 13 éven aluli se maradjon a platformon. (via The Guardian)