Újra hozzányúl a kormány a lakástámogatásokhoz – mire számíthatunk?

Támogatott tartalom: alábbi cikkben röviden felsoroljuk, milyen fontosabb, a lakhatást és a lakásszerzést, -felújítást befolyásoló, 2025-ben életbe lépő kormányzati, parlamenti döntések születtek vagy várható azok megszületése a közeljövőben. A Bankmonitorral együttműködve most segítünk olvasóinknak eligazodni: e-mailben várjuk a lakástámogatást érintő változásokkal kapcsolatos kérdéseket, amire a független banki szakértők válaszolnak majd.

Idén szeptember végéig mindössze 8709 új lakás épült Magyarországon, ami nagyjából ötödével kevesebb, mint egy évvel korábban, és a felét sem éri el a 2022-es szintnek. Egyelőre az sem látszik, hogy véget érne a visszaesés, az első háromnegyed évben kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma további visszaesést mutat 2023-hoz képest.

Közben a használt lakások ára folyamatosan emelkedik. Egy néhány héttel ezelőtti GKI-felmérés azt mutatta ki, hogy ha egy átlagkeresettel rendelkező pár a jövedelme egyötödét teszi félre, majdnem harminc évig kénytelen spórolni egy használt, és több mint negyven évig egy új fővárosi lakásra.

A kormány időről időre beavatkozik a lakástámogatások rendszerébe, a lépések egy része bővítette a támogatásra jogosultak körét, más része – például a CSOK-szabályok ez év elejétől hatályos változása – szűkítette a jogosultsági kört, a jogosultak viszont a korábbinál jóval komolyabb összegű támogatott hitelre, és akár több tízmilliós tartozáselengedésre is jogosultak lettek. Az egyszerre lakáspolitikai és demográfiai célzatú intézkedések hatása enyhén szólva sem voltak hatásosak, a lakáspiacot és lakásépítéseket sem sikerült felpörgetni, és a születések számának tragikus értékei sem javultak idén. Közben egyre égetőbb problémává válik a lakhatási válság, az, hogy már nemcsak a hitelre történő lakásvásárlás, hanem az albérleti díjak megfizetése is egyre súlyosabb teher, főleg a fővárosban és a nagyobb városokban.

Nem csoda, hogy a kormány az elmúlt hetekben bejelentett számos, a lakhatással vagy lakásszerzéssel kapcsolatos támogatást. A legtöbb figyelmet kapó lépés az volt, hogy egy évig, 2025. január 1-től december 31-ig az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat adómentesen lehet felhasználni lakáscélra, nemcsak vásárlásra vagy építkezésre, hanem bizonyos felújításokra is. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint ez 500 milliárd forintot mozgathat meg, aminek már a gazdaságösztönző hatása sem elenyésző.

Emellett a napokban megjelent, társadalmi vitára bocsátott jogszabály-tervezetek, illetve kormánytagok bejelentése alapján tudni lehet, hogy kisebb változások lesznek a CSOK-ban és a Babaváró hitelben, jövőre jön a Diákhitelhez hasonló, szabadon – tehát akár ingatlanra is – felhasználható, maximum 4 millió forint összegű Munkáshitel, illetve bejelentették a fiatalok lakhatási támogatását, ami havi 150 ezer forintos, bérlet díjra és hiteltörlesztésre is felhasználható forrás lesz (a túl magas bérleti díjak problémáján az airbnb betiltása is segíthet).

photo_camera Önerős építkezés 1972-ben – most milyen támogatást kaphatna?

Fotó: Fortepan / Páldi Vince

Emellett november elején megjelent a Magyar Nemzeti Bank rendelete, hogy energiahatékony ingatlant már 10 százalék önerővel lehessen venni. A kormány pedig a bankokat „önkéntes” kedvezményes, 5 százalékos thm-mel nyújtott lakáshitel nyújtására is rá akarja venni, ami azonban csak a fiatal első lakást vásárlók számára jelentenek segítséget. Ráadásul a kedvezményes kamat csak olcsó, energiahatékony ingatlanok vásárlásakor jár. (Az MNB kimutatása alapján az idei lakásvásárlások csupán 1 százaléka felet meg a kérdéses feltételeknek.).

A rengeteg eldöntött és beharangozott változás minden bizonnyal erőteljes hatással lesz a lakáshoz jutási lehetőségekre, és a számos intézkedés között még nehezebb lesz megtalálni a nekünk kedvezőt. Ahogy a cikk elején írtuk: a Bankmonitorral együttműködve most segítünk olvasóinknak eligazodni. E-mailben a lakástámogatást érintő változásokkal kapcsolatos bármilyen kérdést feltehettek, azok nyomán a Bankmonitor szakértői egy nagyobb cikkben összefoglalják a legtöbbeket érintő, legfogósabb, legkevésbé egyértelmű szabályokat, kilátásba helyezett változásokat.